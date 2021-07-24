67 yaşındaki komşusuna şiddet uyguladığı için 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai, yaşanılanların ardından sahneye çıkmaya başladı. 41 yaşındaki şarkıcı, konserinde şiddet olayı hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Konserin bir bölümünde seyirciyle dertleşen 41 yaşındaki Halil Sezai, komşusunu nasıl darp ettiğini anlattı.

"HAK ETTİ, KAFAM GÜZELDİ"

Sezai, “Siz böyle ‘amcacık’ falan diye tanıdınız ama… Ben bunu neden söylüyorum onu da bilmiyorum... Hak etti, kafam güzeldi. Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefere… Duygum bu yalan söylemiyorum” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

'İsyan' şarkısıyla ünlenen Halil Sezai, İstanbul Tuzla'da yaşlı komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Halil Sezai, tutuklanması talebiyle sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmış ve 43 gün cezaevinde kalmıştı.

Mahkeme sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak sanığın tahliyesine karar vermişti.

"O GÜNÜN YARISINI HATIRLAMIYORUM"

Halil Sezai Paracıkoğlu, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Gör Beni' programına konuk olmuş ve cezaevi süreci hakkında da konuşmuştu.

Şarkıcı, "Ünlülüğe karşı bir insanım. Ülkemizde bu olaylar günde belki 100-200 kere oluyor ama büyümüyor. O günün yarısını hatırlamıyorum. Çok öfkeli de değildim. Birden bir şey koptu. Detaylara girmek istemiyorum açıkçası, hapis yattım bu olaydan dolayı" demişti.

"İÇSEL YOLCULUK YAPTIM"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Exxen’de yayınlanan Gökhan Çınar’ın ‘Katarsis’ programına konuk olan şarkıcı, "Kötü geçmedi bu dönem. Hatta buna ihtiyacım varmış gibiydi. İçsel bir yolculuk yaptım” diye konuşmuştu.

"KEŞKE YAPMASAYDIM DEDİĞİM OLUYOR"

Sezai, "Ben de sütten çıkmış ak kaşık değilim. Normalde kendimden nefret edebilen bir adamım ama bir insan bu kadar da linç edilemez. Kimse kusura bakmasın ben kimseyi katletmedim. Bu olayda da ‘Keşke yapmasaydım’ dediğim oluyor, üzgünüm ama bu kadar kendimi ezip dövemem" ifadelerini kullanmıştı.