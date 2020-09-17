Şiddete maruz kalan Hüseyin Meriç, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta”, programına telefonla bağlanarak üzücü olay hakkında konuştu.

Konuşmakta oldukça zorlanan yaşlı adam, yaşadığı talihsiz olay için “Defalarca darp edildim, ben elimi bile kaldırmadım, savunmaya bile geçmedim” dedi. Meriç sözlerine, “Şu anda iyiyim bu topluma çok kötü bir örnek, yaşlı olup olmamın bir önemi yok yapmaması gereken bir hareketti” ifadelerine yer verdi.

“Babamın yardım çığlıkları aklımdan çıkmıyor!”

Yayına aynı zamanda Hüseyin Meriç’in oğlu da katıldı. Duygularını anlatırken zorlanan Mesih Meriç, “Babamın evine bir kere daha girmişliği var, bunun kamera kayıtlarını mahkemeye sunacağız o zaman da şikayetçi olmuştuk” dedi. Meriç, “Kayıtlarda babam bana yardım etmem için bağırıyor bu sesler aklımdan çıkmıyor” ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.





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