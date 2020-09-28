İstanbul Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile "Silahla kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin avukatlarının tutukluluğa yaptıkları itiraz reddedildi.

Soruşturma süreci

Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında 15 Eylül'de tartışma çıkmıştı.

Yaşanan tartışma sırasında darp edildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil Sezai Paracıkoğlu'nu Kadıköy'deki evinde gözaltına almıştı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Paracıkoğlu, serbest bırakılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkındaki soruşturmayı, dosyaya giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda genişletmiş, şüphelinin "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlamalarından mevcutlu şekilde adliyeye getirilerek ifadesinin alınması talimatını vermişti.

Avukatı ve polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Paracıkoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe "Silahla kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanmıştı.







