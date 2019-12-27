Evdeki halılarınızın kayganlığı halı kullanımınızı zorlaştırıyor ve halınızın kaymaması için pratik bir çözüm arıyorsanız "halıların kayması nasıl engellenir, halı kaymasına pratik çözümler" detaylar haberimizde.

Halıların kayması nasıl engellenir? Halı kaymasına pratik çözümler

⦁ En bilindik yöntem halıların belirli noktalarına silikon yapıştırmak. Bazı bölgeleri silikonlarsanız halınızın kaymasını engellemiş olursunuz. Halınızı ters çevirin ve özellikle 4 köşe olmak üzere bazı noktalara silikon sıkın. Kuruyana kadar bekleyin. Kuruyunca halınızı tekrar serin.

⦁ Bazı yapı marketlerde halı kaydırmazları satılmakta. Halı kaydırmazı satın alıp halınızın altına koyarsanız halınız kaymaz.

⦁ Sürekli halıyı kaldırmıyorsanız çift taraflı bantlarla halınızı yere yapıştırabilirsiniz. Böylece halınız hem yerinden oynamaz hemde hep sabit durur.

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