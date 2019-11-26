Halis Özkahya, Kıbrıs Rum Kesimi takımının maçından alındı

UEFA Avrupa Ligi A Grubu maçında karşılaşacak olan Lüksmeburg temsilcisi Dudelange ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi APOEL'in maçını Halis Özkahya'nın yöneteceği duyurulmuştu. UEFA, APOEL'in itirazı üzerine bu kararını geri çekti.

Halis Özkahya, yan hakemler Ceyhun Sesigüzel ile Ekrem Kan ve dördüncü hakem Alper Ulusoy bu maçta görev yapamayacak.

Halis Özkahya yerine karşılaşmayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek.

Özkahya bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsburg-Oleksandria ve Vitoria Guimares-Arsenal maçlarını yönetmişti.