Halis Özkahya VAR kontrolü istedi

Medipol Başakşehir-Bursaspor maçının hakemi Halis Özkahya, VAR Sistemi’nin incelenmesini istedi.

Halis Özkahya, dördüncü hakem Koray Gençerler ve müsabaka temsilcisi ile konuşarak VAR merkezinden VAR sisteminin durumunu öğrenmek istedi. VAR merkezi ile konuşan temsilciler, hakem Özkahya’ya son durumu iletti. Maçın başlama saatine kadar da son kontroller devam edecek.

İSTANBUL (İHA)