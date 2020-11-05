Futbol Halis Özkahya ve ekibinin corona virüs testi pozitif çıktı

Halis Özkahya ve ekibinin corona virüs testi pozitif çıktı

Futbol

Halis Özkahya ve ekibinin corona virüs testi pozitif çıktı

Bu hafta oynanacak Fenerbahçe-Konyaspor maçının hakemi Halis Özkahya ve ekibinin corona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. MHK, Özkahya yerine başka bir hakem grubu görevlendirecek.

05 Kasım 2020, Perşembe 12:00 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe’nin Konyaspor maçına atanan Halis Özkahya’nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Geçen hafta UEFA Avrupa Ligi’nde Milan-Sparta Prag maçını yöneten Özkahya dışında yardımcıları Kerem Ersoy ile Cem Satman’ın da Covid-19’a yakalandıkları öğrenildi.

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Merkez Hakem Komitesi, bugün Özkahya’nın yerine yeni bir atama yapacak ve hakemi teste gönderecek.

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