Halis Özkahya ve ekibinin corona virüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe’nin Konyaspor maçına atanan Halis Özkahya’nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Geçen hafta UEFA Avrupa Ligi’nde Milan-Sparta Prag maçını yöneten Özkahya dışında yardımcıları Kerem Ersoy ile Cem Satman’ın da Covid-19’a yakalandıkları öğrenildi.

Merkez Hakem Komitesi, bugün Özkahya’nın yerine yeni bir atama yapacak ve hakemi teste gönderecek.