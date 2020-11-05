Halis Özkahya ve ekibinin corona virüs testi pozitif çıktı
Bu hafta oynanacak Fenerbahçe-Konyaspor maçının hakemi Halis Özkahya ve ekibinin corona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. MHK, Özkahya yerine başka bir hakem grubu görevlendirecek.
05 Kasım 2020, Perşembe 12:00 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe’nin Konyaspor maçına atanan Halis Özkahya’nın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Geçen hafta UEFA Avrupa Ligi’nde Milan-Sparta Prag maçını yöneten Özkahya dışında yardımcıları Kerem Ersoy ile Cem Satman’ın da Covid-19’a yakalandıkları öğrenildi.
Merkez Hakem Komitesi, bugün Özkahya’nın yerine yeni bir atama yapacak ve hakemi teste gönderecek.
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