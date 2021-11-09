Futbol Ahmet Çakar'dan Halis Özkahya'nın açıklamalarına sert tepki
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Ahmet Çakar'dan Halis Özkahya'nın açıklamalarına sert tepki

Futbol

Gaziantep FK - Kasımpaşa maçının olaylı hakemi Halis Özkahya, yaptığı hatadan sonra hakemliği bıraktığını açıklamıştı. Hakemliği bırakma sebebini 'futboldaki çirkin ortam ve küfür' olarak açıklayan Özkahya'ya eski FIFA hakemi Ahmet Çakar'dan çok sert cevap geldi.

09 Kasım 2021, Salı 10:10 Son Güncelleme:
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Sabah gazetesine konuşan Ahmet Çakar, Halis Özkahya'nın açıklamalarına çok sert çıktı.

Özkahya önceki gün TV100'e konuşmuş ve şunları söylemişti:


"Ortam çok çirkin"

"Ortam çok çirkin"

Futbol, spor ortamı çok çirkinleşti. Her maç öncesi, sırası ve sonrasında hakaret ve küfürler işitmekten bıktım. Çok severek başladığım hakemlik mesleğinden zevk almamaya başladım. Bu kaos ortamında daha fazla durmak istemiyorum. Bu ortamda hakemlik yapılmaz. Her şey ve herkes değişmesine rağmen aslında değişen bir şey yok. Değişmesi gereken sistem. Bundan dolayı bırakma kararı aldım.

Ahmet Çakar, Özkahya'nın 'küfür' sitemine şöyle cevap verdi:

Yemişim o duruşu! Neymiş efendim; 'iş kötüye sarmış, hakaretle ve küfürle bu iş gitmezmiş'. Ya Halis bırak bu işleri… Ben, Erman Hoca, sahada düdük çalarken sen dünyada yoktun. Ne anamız kaldı ne avradımız. 

"Sen işi batırdın, küfüre bağlıyorsun"

"Sen işi batırdın, küfüre bağlıyorsun"

Gittin Gaziantep'te işin içine ettin, ondan sonra da hakemliği bırakmak zorunda kaldın. Küfür hep vardı, hep de var olacak. Benim adıma şarkılar bestelendi, gıkımız çıkmadı. Hafızanın alamayacağı bir hata sonrasında hakemliği bırakmak zorunda kaldın. Aklın sıra bu işleri küfürlere yordun. 

"Sana Antep'te ne söylendi ki?"

"Sana Antep'te ne söylendi ki?"

Sana Gaziantep'te ne küfür edildi ki maçı 5 dakika erken bitirdin? Millet soyunma odasına girip tuvaletini yaptı, sonra tekrar sahaya çıkardın!

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