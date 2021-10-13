Halis Serbest, 'Bergen' açıklaması sonrası ifadeye çağrıldı
Kanal D’de hafta içi her gün canlı yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında, 1989 yılında vefat eden şarkıcı Bergen’in eski eşi Halis Serbest’in açıklamalarının ardından 'Bergen' filminin yapımcısı Mine Şengöz’ün suç duyurusunda bulunması konuşuldu.
13 Ekim 2021, Çarşamba 14:19 Son Güncelleme:
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Halis Serbest, ilk kez 'Neler Oluyor Hayatta' programında konuşmuş, beyazperdeye taşınacak 'Bergen' filmi için “Yasal haklarımı kullanırım, belki tahammül edemem ben değil ailem kalabalık, bir şey yaparlarsa ben mani olamam” demişti.
SUÇ DUYURUSU
Söz konusu açıklamaların ardından filmin yapımcılığını üstlenen Mine Şengöz, soluğu adliyede aldı. Halis Serbest hakkında tehdit iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Serbest, ifadeye çağırıldı.
Sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta', hafta içi her gün Kanal D’de.
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