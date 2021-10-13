Halis Serbest hakkında suç duyurusu

Bergen’in eski eşi Halil Serbest Kanal D’de hafta içi her gün canlı ekrana gelen 'Neler Oluyor Hayatta' isimli programda yaşadığı süreçle alakalı ilk kez konuşmuştu. Beyazperdeye taşınacak 'Bergen' filmi için “Yasal haklarımı kullanırım, belki tahammül edemem ben değil ailem kalabalık, bir şey yaparlarsa ben mani olamam” demişti.

BERGEN'İN ESKİ EŞİ HALİS SERBEST'E SUÇ DUYURUSU

Söz konusu açıklamaların ardından filmin yapımcılığını üstlenen Mine Şengöz, soluğu adliyede aldı. Halis Serbest hakkında tehdit iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Serbest, ifadeye çağırıldı.











