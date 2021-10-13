Magazin Halis Serbest hakkında suç duyurusu

Halis Serbest hakkında suç duyurusu

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Halis Serbest hakkında suç duyurusu

'Neler Oluyor Hayatta' programında, 1989 yılında vefat eden şarkıcı Bergen’in eski eşi Halis Serbest’in açıklamalarının ardından 'Bergen' filminin yapımcısı Mine Şengöz’ün suç duyurusunda bulunması konuşuldu.

13 Ekim 2021, Çarşamba 17:40 Son Güncelleme:
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Bergen’in eski eşi Halil Serbest Kanal D’de hafta içi her gün canlı ekrana gelen 'Neler Oluyor Hayatta' isimli programda yaşadığı süreçle alakalı ilk kez konuşmuştu. Beyazperdeye taşınacak 'Bergen' filmi için “Yasal haklarımı kullanırım, belki tahammül edemem ben değil ailem kalabalık, bir şey yaparlarsa ben mani olamam” demişti.

BERGEN'İN ESKİ EŞİ HALİS SERBEST'E SUÇ DUYURUSU

Söz konusu açıklamaların ardından filmin yapımcılığını üstlenen Mine Şengöz, soluğu adliyede aldı. Halis Serbest hakkında tehdit iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Serbest, ifadeye çağırıldı.




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