Acıların Kadını Bergen’in yaşamına son veren eski kocası Halis Serbest son günlerin en çok merak edilen isimleri arasına girdi. Bergen’e yaptıklarının yanı sıra 4 çocuğa da istismar eden Halis Serbest, bu nedenle cezaevine girdi…

HALİS SERBEST KİMDİR?

Şarkıcı Bergen, iş için Ankara'dan sonra Adana'ya gider ve burada Halis Serbest ile tanışır. Çift burada 1982 yılında evlenir.

Halis Serbest o dönem gazinolarda şarkıcılık yapan Bergen’e ailesine yakışmadığı gerekçesiyle mesleğini bırakmasını söyler, genç kadın da ilk başlarda bu isteği kabul eder.

Fakat daha sonra bu duruma alışamayan Bergen, yeniden sahnelere dönmek ister, bu isteğin ardından ise Halis Serbest Bergen’den boşanmak istediğini dile getirir.

EVLİLİKLERİ SAHTE MİYDİ?

Kimi kaynaklarda ise Bergen’in Halis Serbest ile evliliği tamamen bir senaryodan ibaretti. Çünkü o dönemde mafyalaşan müzik piyasasında Bergen’i elinde tutmak için Halis Serbest isimli kişiyi kullanarak tamamen sahte bir evlilik gerçekleşmiştir. Bu iddialara göre, aslında Bergen ve Halis Serbest resmi olarak hiç evlenmedi.

Bergen’in kocası Halis Serbest’ten şiddet gördüğü herkes tarafından bilinen bir gerçekti, hatta öyle ki bu şiddete dayanamayan Bergen, birçok kez evden kaçmıştı. Bu şartlar altında Bergen 1982’de Atlas Plak’tan ilk şarkısını çıkardı.

TEK GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Bergen’in sahnelere dönmesinin ardından 1982 yılında İzmir’de sahne aldığı esnada, eşi Halis Serbest’in azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı ve şarkıcı Bergen, bu olay sonucunda iki gözünü de kaybetti.

Vücudunun büyük bir bölümü de zarar gören Bergen’in sol gözü, daha sonra görme yetisini yeniden kazandı.

Sağ gözü ve yüzünün yaralarını gizlemek isteyen Bergen, saçlarını hep sağ gözünün üzerine doğru kapatır veya sürekli gözlük kullanırdı.

Halis Serbest, bu olayın aradından iki ay boyunca firari olarak yaşadı ve daha sonra yakalanarak cezaevine girdi.

Tedavi olan Bergen ise Cengiz Özşeker’in de ikna etmesi sonucunda 1985 yılına kadar sahneye çıkmaya devam etti.

Plak yapımcısı Yaşar Kekeva‘nın daveti ile 1985 yılında İstanbul’a giderek “İnsan Severse” adlı longplay’i çıkardı. Daha sonra 1986 yılının sonlarına doğru piyasaya sürdüğü “Acıların Kadını” albümü ile şöhrete kavuştu.

ALTIN PLAK VE ALTIN KASET ÖDÜLÜ ALDI

Albümün çok beğenilmesinin ardından plak şirketi tarafından Nisan 1987’de “1986 yılı Albümü En Çok Satan Arabesk Kadın Sanatçı” unvanıyla Altın Plak ve Altın Kaset ödülüne layık görüldü.

1987’de konser için gittiği Adana’da bıçaklı saldırıdan son anda kurtuldu ve bu dönem sahneye çıkmayı bıraktı.

6 KURŞUN

1989 yılında yeniden sahnelere dönen Bergen, albümün tanıtım turnesi için gittiği Adana Pozantı’da 14 Ağustos 1989 tarihinde boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak 30 yaşında iken öldürüldü.

BERGEN’İ ÖLDÜREN HALİS SERBEST NE İŞ YAPIYOR?

Şarkıcı Bergen’e tarifsiz acılar yaşatan ve onu henüz 30 yaşındayken 6 kurşunla öldüren Halis Serbest’in Adana’da tekstil işi ile uğraştığı biliniyor.

Adana’da yaşamına devam eden Halis Serbest, Kozan ilçesinde 2’si 16, 2’si 17 yaşındaki 4 çocuğa istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalandı. Ailelerden 3’nün şikayetçi olduğu Halis Serbest, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.