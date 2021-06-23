Merhum oyuncu Halit Akçatepe’nin kızı Ebru Bozatlı, Arzu Film’e altı sene önce babasının filmlerinin izinsiz yayınlandığı gerekçesiyle dava açmıştı.

Arzu Film ise Akçatepe’nin kızının söz konusu davayı 20 yıl sonra açmasının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ve bu nedenle davanın reddini istedi.

Hürriyet’in haberine göre, mahkeme, Akçatepe’nin sinema salonu dışındaki gösterimlerde herhangi bir bedel talep hakkı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

DAVA TEKRAR GÖRÜLECEK

Ebru Bozatlı, mahkemenin ret kararına itiraz ederek dava dosyasını İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Usta oyuncunun davaya konu filmler üzerinde hak sahibi sıfatıyla telif tazminatı talep edebileceğini belirtti. İstinaf Mahkemesi, davanın yeniden görülmesine karar verdi.