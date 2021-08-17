Halit Hüseyni, (Khaled Hosseini) Uçurtma Avcısı kitabında yıllar önce Afganistan’da yaşananları dramatik bir dille gözler önüne sermiş ve kitap 2003 yılında en çok okunan ve konuşulan romanlar arasına girmişti. Peki, okuyanların gözyaşlarını tutamadığı Uçurtma Avcısı kitabının konusu nedir? Halit Hüseyni kimdir? İşte Halit Hüseyni romanları

HALİT HÜSEYNİ KİMDİR?

Mart 1965 yılında Afganistan'ın başkenti Kabil'de dünyaya gelen Halit Hüseyni roman yazarı ve doktordur. Göçmen olarak gittiği ABD’ye yerleşen Hüseyni şu anda ABD vatandaşıdır.

Alevilik mezhebine mensup dünyaca ünlü bir yazar olan Halit Hüseyni’nin babası Afganistan Dış İşleri Bakanlığında çalıştı.

Baba Hüseyni, 1970 yılında Afganistan Elçiliğindeki görevi dolayısıyla ailesiyle birlikte Tahran, İran'a yerleşti.

1976 yılında Hüseyni'nin babası Paris'te kendine bir iş buldu ve bütün ailesini bu şehre taşıdı.

Afganistan'daki kominist baskıdan kaçan Huseyni ailesi ABD'ye sığınma başvurusunda bulundu ve başvuru kabul edildi. 1980 yılında ABD'den siyasi sığınma hakkı kazanan Hüseyni ailesi San Jose, Kaliforniya'ya yerleşti.

1984 yılında Independence High School Lisesi'ni bitiren Halit Hüseyni, Santa Clara Üniversitesi Biyoloji bölümüne kabul edildi. 1988 yılında mezun olan Hüseyni, ertesi sene Kaliforniya Üniversitesi Tıp bölümüne girdi. 1993’te cerrah olan Hüseyni, dahili cerrahideki ihtisasını 1996’da Los Angeles'taki Cedars-Sinai Medical Center'da tamamladı. Hüseyni doktorluk mesleğine ilk kitabı Uçurtma Avcısı'nı yazdıktan bir buçuk yıl sonrasına kadar (2004) devam etti.

Hüseyni, İran asıllı Amerikan Roya ile evli ve iki çocuk babasıdır.

UÇURTMA AVCISI KİTABI KONUSU NEDİR?

Hasan Emir ve Kabil'de monarşinin son yıllarında birlikte büyüyen iki çocuktur.

Aynı evde büyüyüp, aynı sütanneyi paylaşmalarına rağmen Hasan ve Emir'in dünyaları arasında çok büyük bir fark vardır. Emir, ünlü ve zengin bir iş adamının, Hasan ise onun hizmetkârının oğludur. Üstelik Hasan, orada pek sevilmeyen bir etnik azınlığa, Hazaralara mensuptur. Enir her şeye sahip olmasına rağmen Hasan’a karşı içinde beslediği duygular nedeniyle ona ihanette bulunur.

Sovyetler işgali sırasında Emir ve babası ülkeyi terk ederek California'ya giderler. Emir böylece geçmişinden kaçtığını düşünür. Her şeye rağmen arkasında bıraktığı Hasan'ın hatırasından kopamaz.

HALİT HÜSEYNİ KİTAPLARI HANGİLERİ?

Uçurtma Avcısı (The Kite Runner)(2003)

Bin Muhteşem Güneş (A Thousand Splendid Suns)(2007)

Ve Dağlar Yankılandı (And the Mountains Echoed )( 21 Mayıs 2013)