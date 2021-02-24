Halk arasında rahim ağrısı veya alt karın ağrısı olarak nitelendirilen kasık ağrısı kadınlarda oldukça sık görülen bir şikayettir. Elbette pek çok kadında farklı nedenlerle ve farklı şiddette kasık ağrısı olmaktadır. Kasık ağrısının nedeni bazen basit bir problem olabilirken bazen ciddi bir hastalığın habercisi de olabilir. Bu nedenle rahim ağrınız varsa ciddiye alız ve mutlaka muayene olunuz.

Rahim ağrısının nedenine göre hem ağrının şiddeti hem de bu ağrıyı geçirmek için uygulanacak tedavi yöntemleri farklı olacaktır. Rahim ağrısı eğer günlük yaşantınızı ve hayat kalitenizi etkiliyorsa mutlaka tedavi edilmelidir. Kadını rahatsız etmeyen çok hafif kasık ağrıları genellikle kendiliğinden geçeceğinden herhangi bir tedavi uygulanmasına gerek kalmayabilir.

Dilerseniz şimdi “rahim ağrısı neden olur”, “rahim ağrısı tedavisi nasıl yapılır”, bu konuları daha detaylı inceleyelim.

RAHİM AĞRISI NEDEN OLUR?

Rahim ağrısı nedenleri kadınların yaşına göre değişir. Genç kadınlarda daha çok yumurtlama ağrısı denen kasık ağrıları görülmektedir. Bu kadınlarda genellikle şiddetli adet sancısı olmaktadır. Bunların yanında genç kızlarda yumurtalık kistleri veya kitleleri de rahim ağrısı nedeni olabilir.

Evli ya da birliktelik olan bayanlarda ise rahim ağrısının en sık nedeni elbette gebeliktir. Bu nedenle kasık ağrısı olan kadınlarda özellikle adet gecikmesi de varsa mutlaka gebelik testi yapılmalıdır. Bunun yanında dış gebelik, yumurtalık kistleri, çikolata kistleri de rahim ağrısına neden olabilir. Gebelik dışında en çok ağrıya neden olan faktör bu kadınlarda endometriozis ve buna bağlı oluşan çikolata kistleridir.

Rahim ağrısı olan kadınlarda bazen bu ağrı kadının rahim ya da yumurtalıklarından kaynaklanmaz. İdrar yollarındaki enfeksiyonlar ve taşlar, apandisit gibi bağırsak bozuklukları da aynı bölgelerde ağrıya neden olabilir.

RAHİM AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Hafif kasık ağrısı şeklinde olan ağrılar istirahatle genellikle kendiliğinden geçer. Ancak şiddetli ağrılarda mutlaka muayene ile ağrının nedeninin araştırılması gerekir. Rahim ağrısına neden olan problemler tedavi edilince elbette rahim ağrısı da düzelecektir. Bu noktada tedavi nedene yöneliktir.

RAHİM AĞRISI OLANLAR HANGİ DOKTORA GÖRÜNMELİDİR?

Rahim ağrısı için öncelikle kadınlar bir kadın doğum uzmanına görünmelidir. Yapılan muayene sonucunda rahim ve yumurtalıklarla ilgili bir problem saptanmazsa o zaman idrar yollarındaki problemler için üroloji uzmanına, bağırsaklardan kaynaklanan problemler için bir dahiliye uzmanı ya da genel cerrahi uzmanına yönlendirilmelidir.

Rahim ağrınız varsa muayene olmayı ihmal etmeyiniz. Yapılacak basit bir muayene ile daha sonra karşılaşabileceğiniz önemli problemlerin önüne geçilmiş olacaktır.













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