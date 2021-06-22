Ekonomi Halk Bankası'ndan kredi müjdesi! Faizler...

Halk Bankası'ndan kredi müjdesi! Faizler...

Ekonomi

Halk Bankası'ndan kredi müjdesi! Faizler...

Halk Bankası'ndan kredi müjdesi! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle birlikte bankadan kredi kullanan esnaf ve sanatkârlarla ilgili faiz müjdesi geldi.

22 Haziran 2021, Salı 08:19 Son Güncelleme:
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Halk Bankası'ndan kredilerde faiz müjdesi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Halk Bankası’ndan kredi kullanan esnaf ve sanatkârlara ilişkin olarak faiz müjdesi geldi.

KREDİ FAİZLERİ...

Esnaf ve sanatkârlara, Halk Bankası tarafından verilen krediye ilişkin faizde kolaylık sağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ve yürürlüğe giren karara göre, esnaf ve sanatkârlara önceki yıllarda kullandırılıp bakiyesi 2021 yılına devrolan krediler için faiz tahakkuk tarihlerinde bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyetini dikkate alarak belirlediği cari faiz oranları ile günümüzdeki faiz oranları arasında fark olması halinde esnaf aleyhine tahakkuk eden ilave faiz tutarı 31/12/2021 tarihine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Karar 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren geçerli sayılacak.

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