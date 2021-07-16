Uygun fiyatı ile vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih edilen halk ekmeğe İstanbul’da zam yapıldı. Zam gerekçesi olarak un fiyatları ile birlikte diğer giderlerdeki fiyat artışları gösterildi. Halk ekmeğe zam haberinin ardından vatandaşlar Halk ekmek ne kadar oldu? İstanbul’da halk ekmek kaç TL? Ankara halk ekmek fiyatı ne kadar? araştırması yapmaya başladı…

HALK EKMEK NE KADAR OLDU? İSTANBUL’DA HALK EKMEK KAÇ TL?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 TL’den satılan halk ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı ve böylece İstanbul’da halk ekmek fiyatı 1,25 TL oldu.

İBB’den yapılan açıklamada ekmeğin ana ham maddesi olan un fiyatlarındaki artış ve enerji, işçilik, dağıtım gibi diğer önemli giderler nedeniyle ekmek fiyatlarında yükselişe gidildiği belirtildi.

İstanbul’da zamlı halk ekmek fiyatları 17 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.

ANKARA HALK EKMEK FİYATI NE KADAR?

İstanbul’da halk ekmeğe yapılan zammın ardından Ankara’da halk ekmeğin fiyatına çevrildi. Ankara’da halk ekmek fiyatı Şubat ayından bu yana 1.25 TL olmasının yanı sıra, yıl sonuna kadar Ankara’da halk ekmeğe zam beklenmiyor.

BAKKALLARDA EKMEK KAÇ TL?

Bakkallarda satılan emeğin fiyatı kimi bölgelerde değişiklik gösterse de çoğunlukla ekmek 1,75 TL’den satılıyor.