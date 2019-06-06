Halk plajında deniz sefası

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini İstanbul’da geçirenlerin bir bölümü soluğu, halk plajlarında aldı. Suriyeli göçmenlerin de ilgi gösterdiği plajlarda mangal yakıp, nargile içenler oldu. İstanbul’daki plajların şehir dışından ziyaretçileri de vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Anadolu Yakası’ndaki Caddebostan 1-2-3 Plajları ile Avrupa Yakası’ndaki Güneş ve Menekşe plajlarında 2019 yılı sezon açılışını önceki gün yaptı. Saat 08.00 ile 19.00 arasında hizmet veren plajlara, açılışın bayram tatiline denk gelmesi nedeniyle ilgi büyüktü. Bayram tatili için şehir dışına çıkmayanlar, deniz ve güneşin keyfini bu plajlarda çıkardı.

EN YOĞUNU MENEKŞE PLAJI

İstanbul’daki halk plajları arasında en yoğunu, Florya’daki Menekşe Plajı’ydı. Girişin ücretsiz olduğu Menekşe Plajı’nda mangal yakılıp piknik yapılırken, birçok kişinin de nargile getirmesi dikkati çekti. Plajın ziyaretçileri arasında, Suriyeli göçmenler de epey fazlaydı. Plajdaki derme çatma çadırlar da göze çarptı.

TAM 25, ÖĞRENCİ 12 TL

Florya’da bulunan ve hizmete açılan diğer bir plaj da Güneş Plajı’ydı. İBB’ye ait olan Güneş Plajı’na giriş ücretli. Tam 25 TL, öğrenci ise 12 TL. Anadolu yakasındaki Caddebostan Halk Plajı da tercih edilen diğer bir adresti. Menekşe Plajı’nda gördüğümüz 7 kişilik Suriyeli aile, plaja geceden gelmiş. Esenler’de oturduklarını belirten Raid Muhammed, iki gün plajda yatacaklarını ve denizin keyfini çıkaracaklarını söyledi. Şemsi Yılmaz (55) ise 6 kişilik ailesiyle sabahın erken saatinde plaja geldiğini anlattı. İstanbul’da yaşayan Yılmaz, Ankara’dan gelen ve denize girmek isteyen torunları için Menekşe Plajı’na geldiğini ifade etti. Güngören’de oturan ve 7 kişilik ailesiyle Menekşe Plajı’na gelen Özbekistanlı Sayyora Kayumova da “Burası hem eve yakın, hem de parasız. Burada hem denize giriyoruz hem de piknik yapabiliyoruz” dedi.

"ŞEHİR DIŞINDA TATİL PAHALI"

Florya’daki Güneş Plajı’na eşi ve 5 yaşındaki kızı ile gelen Fatma K., 9 günlük bayram tatilini İstanbul’da geçirecek olan İstanbullular arasında. Tatil için şehir dışına çıkmanın maliyetli olduğunu belirten Fatma K., “3 kişilik bir aileyiz. Sadece eşim çalışıyor. 3 kişi tatile gitsek en az 4 bine mal olur. İlk gün kimse olmaz diye düşündük ama görüyorsunuz ki çok kalabalık” dedi.