Halk Sağlığı Haftası’nın önemi özellikle pandemi döneminde bir kere daha ortaya çıktı. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için yapılan çalışmalarla vatandaşlara bilgi evrilirken, bilinçlendirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İşte, gece gündüz demeden çalışanlara gönderilmesi için hazırlanan Halk Sağlığı Haftası mesajları…

HALK SAĞLIĞI HAFTASI NE ZAMAN KUTLANIYOR?

Türkiye’de her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası’nda halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulanıyor ve yürütülen çalışmalar daha görünür kılınıyor.

Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan Halk Sağlığı Haftası’nda koruyucu sağlık hizmetleri ile toplum bilincini arttırarak, hastalık meydana gelmeden önlemek ve hayat standardını yükseltmek amaçlanıyor.

EN GÜZEL HALK SAĞLIĞI HAFTASI MESAJLARI

Sağlığımızı, hayatımızı emanet ettiğimiz, kutsal mesleklerini en iyi şekilde yerine getiren tüm sağlık personellerimizin Halk Sağlığı Haftası’nı kutluyor, fedakâr ve özverili gayretlerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sağlıkla yaşamak; hasta olmadan önce koruyucu önlemlerin alınarak olası hastalık risklerinin ortadan kaldırılması ile mümkündür. Başta aile hekimlerimiz olmak üzere halk sağlığı için büyük özveri ile görevini yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz.

Sağlıklı bir gelecek için gece gündüz demeden kendi hayatlarını ortaya koyan tüm sağlık çalışanlarının #HalkSağlığıHaftası kutlu olsun.

Covid 19 salgınına karşı verdikleri özverili mücadele için tüm sağlık emekçilerine şükranlarımı sunuyorum. Halk Sağlığı haftası kutlu olsun. #HalkSağlığıHaftası

Sağlıklı bir gelecek dileğiyle, sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere herkesin #HalkSağlığıHaftası kutlu olsun!

Hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın #HalkSağlığıHaftası kutlu olsun. Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha sonsuz teşekkürler.

Halk sağlığı için gece gündüz demeden emek harcayan tüm sağlık çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın #HalkSağlığıHaftası'nı kutluyor, sağlıklı bir ömür diliyorum.





Sağlıklı yaşamak bir insan hakkıdır. Tüm insanların sağlıkla yaşayabildikleri bir dünya dileğiyle 3–9 Eylül Halk Sağlığı Haftası Kutlu Olsun.



