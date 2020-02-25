Halk Sigorta kârını üç kat artırdı

Halk Sigorta Genel Müdürü Bülent Karan’ın paylaştığı “Birlikte başardık, birlikte büyüdük” mesajı şöyle devam etti: “Halk Sigorta olarak halkımızın desteği ve tercihi, alanında uzman çalışanlarımızın emekleri ile 2019 yılı sonunda dönem kârımızı geçen yıla oranla 3 kat artırdık. Böylece 2018 yılında 72.9 milyon TL olan dönem kârımızı, 2019 yılı sonunda 231.2 milyon TL’ye yükselttik. 2018 yılına oranla 2019 yılında yüzde 21 büyüyerek, 2.11 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdik. Aktif büyüklüğümüzü 2018 yılına oranla yüzde 31 artırarak 3.05 milyar TL’ye yükselttik. Yıl sonu itibarıyla öz sermaye toplamımızı 375 milyon TL’den 606.66 milyon TL’ye çıkardık.”



