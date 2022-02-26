Halk sokağa döküldü: Estonya ve Ukrayna tarihin aynı tarafındadır

Estonya´nın başkenti Tallinn´de bugün Estonya Devlet Başkanı Alar Karis ve binlerce Estonyalı, Ukrayna´ya destek amaçlı gösteri yaptı. Karis "Bugün Ukrayna’yı desteklemek için Tallinn’de düzenlenen büyük toplantıda, Salı günü Kiev’de Zelenski tarafından bana verilen güzel hediyeyi giydim. Bu Rusya´nın savaşı değil, bu Putin´in savaşıdır. Avrupa´nın kalbinde" dedi.

ESTONYA TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK GÖSTERİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise "Estonya’nın modern tarihindeki en büyük gösteri Ukrayna’yı desteklemek için gerçekleşti. Estonya halkına ve Alar Karis´e bu zor zamanlarda dayanışmaları için minnettarım. Sayın Başkan, bizim vyshyvanka’mız size çok yakışıyor" dedi. Vyshyvanka, Ukrayna kültürüne ait ulusal işlemeli bir gömlek olarak biliniyor.

DHA