Halk sokağa döküldü: Estonya ve Ukrayna tarihin aynı tarafındadır
Estonya Devlet Başkanı Alar Karis´in de katılımıyla Estonya´da binlerce kişi Ukrayna´ya destek veren gösteri yaptı. Karis "Estonya ve Ukrayna tarihin aynı tarafındadır" dedi.
26 Şubat 2022, Cumartesi 20:41 Son Güncelleme:
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Estonya´nın başkenti Tallinn´de bugün Estonya Devlet Başkanı Alar Karis ve binlerce Estonyalı, Ukrayna´ya destek amaçlı gösteri yaptı. Karis "Bugün Ukrayna’yı desteklemek için Tallinn’de düzenlenen büyük toplantıda, Salı günü Kiev’de Zelenski tarafından bana verilen güzel hediyeyi giydim. Bu Rusya´nın savaşı değil, bu Putin´in savaşıdır. Avrupa´nın kalbinde" dedi.
ESTONYA TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK GÖSTERİ
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise "Estonya’nın modern tarihindeki en büyük gösteri Ukrayna’yı desteklemek için gerçekleşti. Estonya halkına ve Alar Karis´e bu zor zamanlarda dayanışmaları için minnettarım. Sayın Başkan, bizim vyshyvanka’mız size çok yakışıyor" dedi. Vyshyvanka, Ukrayna kültürüne ait ulusal işlemeli bir gömlek olarak biliniyor.
DHA