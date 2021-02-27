Türkiye Halkalı'da yangın, dumanlar kilometrelerce öteden görüldü

Halkalı'da yangın, dumanlar kilometrelerce öteden görüldü

Türkiye

Halkalı'da yangın, dumanlar kilometrelerce öteden görüldü

İstanbul Küçükçekmece'de bir iş yerinde yangın çıktı. Dumanlar kilometrelerce uzaktan görülürken, itfaiye yangına müdahale ediyor.

27 Şubat 2021, Cumartesi 16:46 Son Güncelleme:
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Küçükçekmece'deki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Halkalı Dereboyu Caddesi üzerinde geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanların uzak bölgelerden de görüldüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.


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