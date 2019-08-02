Halkbank da kredilerde faiz indirimine gitti

Kamu bankalarının tamamı kredilerde faiz indirimine gitti. Dün Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut ve tüketici kredilerinde indirim yaptığını açıklamıştı.

HALKBANK DA DUYURDU

Bugün ise Halkbank konut kredisi faizini 180 ay vadede yüzde 0.99'a çektiğini duyurdu.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank da konut kredisi faizini 180 aya kadar yüzde 0.99'a, tüketici kredisi faizini ise maaş müşterilerine yüzde 1.49, diğer müşterilerine ise yüzde 1.59 olarak uygulamaya başlamıştı.







