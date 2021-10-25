Halkbank kredi faiz oranları düştü! 25 Ekim 2021 yeni faiz oranları...
Son dakika: Halkbank kredi faiz oranlarını düşürdü. Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren kredi faiz oranları düşürüldü. Halkbank'la birlikte Ziraat Bankası ve Vakıfbank da kredi faizlerinde indirime gitti. Peki, Halkbank kredi faizlerinde son rakamlar ne oldu? İşte 25 Ekim itibarıyla Halkbank kredi faiz oranları...
25 Ekim 2021, Pazartesi 11:24 Son Güncelleme:
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Son dakika: Halkbank kredi faiz oranları... Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidildi.
KONUT KREDİ FAİZİ
Halkbank, ihtiyaç ve taşıt kredi faizlerine dokunmazken; konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29; 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlamaya karar verdi.
HALKBANK, ZİRAAT BANKASI VE VAKIFBANK'TAN ORTAK AÇIKLAMA
Üç kamu bankasının yaptığı ortak açıklamada; "Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
MERKEZ BANKASI FAİZDE İNDİRİME GİTMİŞTİ
Merkez Bankası son toplantısında faiz indirime gitmişti. Merkez Bankası indirim tutarını 200 baz puan açıklamış ve faizler yüzde 18'den 16'ya inmişti.