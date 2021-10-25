Halkbank kredi faiz oranları düştü! 25 Ekim 2021 yeni faiz oranları...

Son dakika: Halkbank kredi faiz oranları... Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidildi.

KONUT KREDİ FAİZİ

Halkbank, ihtiyaç ve taşıt kredi faizlerine dokunmazken; konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29; 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlamaya karar verdi.

HALKBANK, ZİRAAT BANKASI VE VAKIFBANK'TAN ORTAK AÇIKLAMA

Üç kamu bankasının yaptığı ortak açıklamada; "Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

MERKEZ BANKASI FAİZDE İNDİRİME GİTMİŞTİ

Merkez Bankası son toplantısında faiz indirime gitmişti. Merkez Bankası indirim tutarını 200 baz puan açıklamış ve faizler yüzde 18'den 16'ya inmişti.







