Halkbank personel alım sınavı sonuçları açıklandı! İşte Halkbank sınav sonuçları
Halkbank sınavına giren binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar açıklandı. Halkbank personel alımı başvuruları 8 Ağustos'ta tamamlanmış ve farklı branşlara başvuru yapan adaylar 12 Ağustos'ta sınava girmişti. Ve bugün Halkbank personel alımı sınav sonuçları açıklandı.
02 Eylül 2020, Çarşamba 19:28 Son Güncelleme:
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Halkbank Sınav sonuçları erişime açıldı. Yapılan duyuruda "08 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Halk Bankası A.Ş İşe Alım Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonucunuzu Aday İşlemleri Sistemine giriş yaparak öğrenebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.
Bu sınavdan 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanacak ve yapılacak alım için her ilin ihtiyacının 4 katı kadar aday mülakat aşamasına çağrılacak.
Hangi illerde personel alımı yapılacak?
Halkbank personel alımı kapsamında göreve başlayacak personeller; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat illerinde istihdam edilecek.