Halkbank resmen duyurdu! 30 Nisan son gün...

Halkbank resmi internet sayfası üzerinden personel alım ilanı yayınladı. İstanbul için yapılacak alımlar ile 100 kişinin istihdam edileceği bildirildi. Halkbank bünyesinde çalışmak isteyenlerin kamu bankası tarafından uygulanacak olan sınava katılmaları gerekiyor Halkbank sınava katılım şartları şöyle:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım – satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

ç) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

d) 01.01.1992 ve sonrası, 01.01.2003 öncesi doğumlu olmak,

e) Mezuniyet kriterine ilişkin; aşağıdaki Tablo’da belirtilen öğrenim süresi en az 4 yıl olan lisans veya yüksek lisans bölümlerinden 15 Ağustos 2021 itibarıyla mezun olmak,

Bilgisayar Mühendisliği Matematik Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Matematik-Bilgisayar Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Yazılım Mühendisliği Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bilgi Güvenliği Teknolojisi Endüstri Mühendisliği Yapay Zeka Mühendisliği Endüstri Sistemleri Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Endüstri ve Sistem Mühendisliği Elektronik Mühendisliği İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği İşletme Mühendisliği Yönetim Bilişim Sistemleri

f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık Raporu; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)

g) Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, muaf veya en az 31 Aralık 2021 tarihine kadar tecilli olmak ya da bedelli askerlikten yararlanacak olmak,

ğ) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak, Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavları kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir.

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