Ekonomi Halkbank resmen duyurdu! Bugün değişti, hesabı olan herkesi ilgilendiriyor

Halkbank resmen duyurdu! Bugün değişti, hesabı olan herkesi ilgilendiriyor

Ekonomi

Halkbank resmen duyurdu! Bugün değişti, hesabı olan herkesi ilgilendiriyor

Halkbank'tan binlerce müşterisini ilgilendiren çok önemli bir açıklama geldi. Bir çok banka gibi Halkbank da koronavirüs önlemleri kapsamında çalışma saatlerinde değişikliğe gitmiş oldu. İşte Halkbank şubelerinin açılış ve kapanış saati...

14 Nisan 2021, Çarşamba 17:25 Son Güncelleme:
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Bankalar peş peşe şube açılış ve kapanış saatlerindeki değişimi müşterilerine bildirmeye devam ediyor. Bu bağlamda bir çok banka müşterilerine yeni çalışma saatlerini bildirdi. Halkbank da müşterilerine SMS yoluyla banka şubelerinin kaçta açılıp kaçta kapanacağına dair bilgilendirme yaptı. Bugün itibarıyla Halkbank şubelerinin açılış ve kapanış saatleri de değişti.

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank'ın müşterilerine yaptığı açıklama şöyle; 

Değerli müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, 14.04.2021 Çarşamba gününden itibaren şube çalışma saatlerimiz 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 olacak şekilde değiştirilmiştir. Bankacılık işlemlerinizi dijital kanallarımızdan 7/24 gerçekleştirebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.




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