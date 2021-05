Bankalar peş peşe müşterilerine ve yatırımcılarına mali bilançolarını açıklamaya devam ediyor. Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası ve İNG Bank da müşterilerine ve piyasaya bilgilendirmelerini yaptı. İşte bankaların yaptığı açıklamalar ve detayları...

HALKBANK

Halkbank 2021 yılının ilk çeyreğinde 59 milyon TL net kar elde etti. Halkbank, ilk çeyrek bilançosunu açıkladı. Buna göre, banka 2021 mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,1 artırarak 692,9 milyar TL’ye taşıdı.

Çeşitli meslek gruplarına özel çözümler üreterek ekonomik canlılığa katkı vermeye odaklanan Halkbank geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, nakdi kredilerinde yüzde 30,3 artış sağlarken, toplam kredilerini ise yüzde 30,8 artışla 577,7 milyar TL'ye yükseltti.

Banka, özellikle TL nakdi kredilerde yüzde 37,6 büyüme başarısı yakaladı. Halkbank’ın toplam mevduatı ise 2020 Mart sonuna kıyasla yüzde 44,1 artışla 471,6 milyar TL oldu. Banka yılın ilk çeyreğinde 59 milyon TL net kar elde etti.

Halkbank’tan milli ekonomiye güçlü finansman desteği için meslek birlik ve odaları ile iş birliği

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, sağladığı desteklerle piyasadaki canlılığa katkı vermeye odaklandıklarını belirterek, "KOBİ kredileri büyüklüğümüz 199 milyar TL ve KOBİ kredileri pazar payımız yüzde 21,5 seviyesine ulaşarak sektördeki lider konumumuzu sürdürmekteyiz. Son 1 yılda 42,5 milyar TL’si esnaf kredisi olmak üzere 124 milyar TL KOBİ kredisi kullandırdık. Bundan sonra da ülkemiz ekonomisinin itici gücü olan KOBİ’ler başta olmak üzere reel sektör firmalarını desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Reel sektörün farklı iş kolu temsilcilerinin geniş katılımı ile görüşmeler gerçekleştirerek, mevcut durumlarını ve beklentilerini dinlediklerini, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ile protokoller imzalayarak, sektörün pandemi süreci nedeniyle yaşadığı sıkıntıları aşmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını aktaran Arslan, "Bu dönemde önceliğimiz toplumun farklı kesimlerinin acil ihtiyaçlarına yanıt vererek ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak, Cumhurbaşkanlığımız kararları öncülüğünde Hazine ve Maliye Bakanlığı politikaları doğrultusunda salgınla mücadele yönünde alınan önlemlere kalıcı bir katkı vermektir. 'Önce Halk, Sonra Banka' ilkemiz doğrultusunda çizdiğimiz yol haritasında kararlı adımlarla ilerlemekteyiz." değerlendirmesini yaptı.

- "Kadın Girişimci" bankacılık birimi kuruldu

Arslan, salgın döneminde kadın girişimcilere de özel avantajlar sunduklarını belirterek, "Bünyemizde Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü’nü kurduk ve bankacılık sektöründe bir ilke imza attık. Böylelikle kadınlara yönelik desteğimizi kurumsallaştırdık. Kadın girişimci kredisiyle de ilk çeyrekte kadın girişimci esnaf dahil yaklaşık 20 bin kadın girişimciye 1,8 milyar TL’nin üzerinde kaynak sağladık." bilgilerini verdi.

Osman Arslan, değerlendirmesini şu şekilde tamamladı:

"Bankamız, ülke ekonomisine katma değer sağlayan büyük markaların ödüllendirildiği Değer Zirvesi’nde ‘Topluma Değer Katan Marka’ ödülüne layık görüldü. Bu etkinlikte ‘Başarı dolu bir geçmişe uzanan kökleri ile hiç durmadan boy vermeye devam eden, her koşulda Türk halkı için çalışan ve üreten Türkiye’nin en büyük destekçisi’ olarak tanımlanmaktan gurur duyduğumuzu ifade etmek isterim.

Uluslararası düzeyde de İç Sistemler Grup Başkanlığımız çalışmaları ile uluslararası geçerliliği olan ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası alarak kaliteli hizmet standartlarımızın sürdürülebilirliğini belgeledik. Önümüzdeki dönemde de sahadaki etkin varlığımızı sürdürmeye ve teknolojinin sağladığı tüm imkanlardan yararlanarak hizmet kalitemizi örnek düzeyde muhafaza etmeye devam edeceğiz."

VAKIFBANK

VakıfBank, bu yılın ilk çeyreğinde 750 milyon TL net kar elde etti. VakıfBank, ilk çeyreğe ilişkin konsolide olmayan finansal sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, bankanın ilk çeyrekte aktif büyüklüğü 721 milyar TL'ye ulaşırken, nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığı destek geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 43 artarak 564 milyar TL'yi aştı. İlk 3 ayda elde ettiği 1 milyar TL brüt karından 252 milyon TL vergi karşılığı ayıran VakıfBank, 750 milyon TL net kar elde etti. Ayrıca, yılın ilk çeyreğinde elde ettiği brüt karından ilave 400 milyon TL serbest karşılık ayıran VakıfBank, toplam serbest karşılıklarını 1 milyar 472 milyon TL'ye yükseltti.

"Her zaman ülkemizin yanında olmayı sürdürdük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Her zaman olduğu gibi ilk çeyrekte de bir yandan tüm müşterilerimize kesintisiz hizmet vermeyi sürdürürken, diğer yandan hizmet kalitemizi daha da artırmak amacıyla teknolojik altyapı yatırımlarımıza devam ettik. Bu dönemde nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığımız destek 564 milyar TL'yi aştı. Geçen yıl, pandeminin finansal piyasalara tüm etkilerine rağmen hemen her alanda pazar payımızı artırarak Türkiye'nin aktif büyüklükte en büyük 2 bankasından biri konumuna ulaştık. Bu yılın ilk çeyreği sonunda da bu alanda yüzde 3,1 artışla 721 milyar TL'ye ulaşan toplam aktif büyüklüğümüz ile her zaman ülkemizin yanında olmayı sürdürdük." ifadelerini kullandı.





"Pazar paylarımızda ciddi bir artış görüyoruz"

İstihdamı destekleyen, yerli ve milli üretime katkı sağlayan imalatçı ve ihracatçılar başta olmak üzere tüm VakıfBank müşterilerine en üst seviyede hizmet verme hedefiyle çalışmalarını yürüttüklerini aktaran Üstünsalih, şunları kaydetti: "Toplam nakdi kredilerimiz yılın ilk 3 ayında sektör ortalamasının üzerinde bir oran olan yüzde 6,2 artışla 448 milyar TL'yi aştı. Bir önceki yılın aynı dönemine bakıldığında pazar paylarımızda ciddi bir artış görüyoruz. 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 10,8 olan nakdi krediler pazar payımız yüzde 11,9 seviyesine, toplam aktiflerdeki pazar payımız ise yüzde 9,5 seviyesinden yüzde11 seviyesinin üzerine çıktı. Önümüzdeki dönemlerde de ekonomik istikrara katkı sağlama sorumluluğumuzun bilinciyle ülke ekonomisine en üst düzeyde katkı sağlamaya devam edeceğiz."

"Uluslararası kaynak temini alanında yıla yine başarılı bir giriş yaptık"

Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank'ın ana fonlama kalemi olan toplam mevduatın, yılın ilk 3 ayında yüzde 3,9 artışla 430 milyar TL'yi aştığını belirterek, toplam mevduatlardaki pazar payının ise geçen yılın aynı döneminde yüzde 9,6 iken, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 11,8 seviyesine yükseldiğini aktardı.

Mevduat tarafındaki önceliklerini, VakıfBank'ın her alanda verdiği güçlü finansal hizmetin bir yansıması olarak, "tabana yaygın mevduatı artıracak ürünlerle daha çok müşteriye ulaşmak" olarak tanımlayan Üstünsalih, mevduat dışı fonlama tarafına ilişkin çalışmalar ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uluslararası kaynakları ülkemize kazandırma anlamında da yıla başarılı bir giriş yaptık. Mart ayında yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programımız kapsamında 1 milyar 750 milyon dolar ile Türkiye bankacılık sektörünün tek seferdeki en büyük menkul kıymetleştirme işlemine imza atarak bu alanda yeni bir rekorun sahibi olduk. Nisan ayının sonunda ise yüzde 105 yenileme oranıyla toplam 1,1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi temin ederek banka tarihimizin ilk sürdürülebilir sendikasyon kredisi işlemini gerçekleştirdik. Tüm bu işlemler, VakıfBank'ın ve Türk bankacılık sektörünün uluslararası piyasalardaki kredibilitesini bir kez daha teyit etmiş oldu."

-"Entegre Yönetim Sistemi'ni kuran ilk banka olduk"

VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, sürdürülebilir bankacılığın stratejik öncelikleri olduğunu vurgulayarak, çevresel, sosyal ve yönetimsel performanslarını her geçen gün daha da yükselttiklerini kaydetti. Üstünsalih, son olarak, uluslararası standartlarda yönetilen markalar için kritik önem taşıyan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarını alarak Alman denetim firması TÜV-SÜD tarafından gerçekleştirilen Entegre Yönetim Sistemi denetimlerini başarıyla tamamladıklarını, böylece Türkiye'de Entegre Yönetim Sistemi'ni kuran ilk banka olma başarısını elde ettiklerini bildirdi. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki hedefleri doğrultusunda, 2020 yılında tekrar sera gazı emisyonlarından fazlasını dengeleyerek çevreci yaklaşımlarını sürdürdüklerini ve 2 yıl üst üste "karbon negatif" kuruluş olduklarını aktaran Üstünsalih, "Bu alandaki çalışmalarımızı bir adım daha öteye taşıyarak bu yıl yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş elektrik payımızı yüzde 50'nin üzerine taşımayı hedefliyoruz. Topluma ve çevreye katkıda bulunma anlayışımızla bu alandaki çalışmalarımıza da hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İŞ BANKASI'NDAN 520 MİLYAR TL'LİK DESTEK

Mart 2021 itibarıyla, aktif büyüklüğünü 2020 yıl sonuna göre %6,2 oranında artırarak 630,8 milyar TL’ye yükselten Türkiye İş Bankası, “Türkiye’nin en büyük özel bankası” olma vasfını korudu.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2021 yılının ilk üç aylık finansal sonuçlarına ilişkin açıklamasında, “İş Bankası gibi, ölçeği itibarıyla ülke ekonomisi üzerinde etkisi bulunan büyük ölçekli kurumların, COVID-19 salgınının dünya çapında etkisini sürdürdüğü böylesine zorlu dönemlerde, daha fazla sorumluluk üstlenmesi, sahip olduğu imkânları müşterileri için, ülkesi için sonuna kadar kullanabilmesi gerekmektedir. Faaliyetlerimizi, çalışanlarımızın ve müşterilerilerimizin sağlığını, paydaşlarımızın ve ülkemizin menfaatlerini önceliklendirerek sürdürürken; yenilikçi anlayışımızla, istihdam ve yatırım sürekliliği sağlayacak nitelikteki projelere, ticarete ve sanayiye destek olmaya devam ediyoruz” dedi.

Yılın ilk üç ayı itibarıyla, İş Bankası’nın nakdi kredi hacmi 384,3 milyar TL’ye, gayrinakdi kredi hacmi 135,6 milyar TL’ye ulaşırken; ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 520 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

Kuruluşundan bugüne, tasarruf sahiplerinin öncelikli tercihi olan İş Bankası, yılın birinci çeyreğinde, toplam mevduat hacmini 382,1 milyar TL düzeyine çıkardı. Mevduat dışı fonlama kaynaklarından da etkin bir şekilde faydalanma yaklaşımına sahip olan Banka, 2021 yılının ilk çeyreğinde yurt içi ve yurtdışı piyasalarda 2,4 milyar TL’nin üzerinde menkul kıymet ihracı gerçekleştirdi.

Dijitalleşmeyi tüm süreçlerine uyarlayan, Silikon Vadisi’nden Çin’e kadar geniş bir coğrafyada inovasyon merkezleri kuran Banka, teknoloji yatırımlarıyla, müşterilerinin pratiklik, hız ve kolaylık yönündeki beklentilerini, kusursuz bir dijital deneyimle karşılayacak biçimde, kaliteli ve özelleştirilmiş bankacılık hizmetleri sunmayı bu dönemde de temel önceliği olarak belirledi. “Açık bankacılık”, “platform bankacılığı”, “görünmez bankacılık”, “yapay zekâ ile kişiselleştirilmiş bankacılık” gibi, alışılagelmiş bankacılık anlayışını önemli ölçüde değiştirme potansiyeli taşıyan alanlarda, öncü olmaya ve ilklere imza atmaya devam etti.

Faaliyetleriyle hayatın her alanına dokunmak ve fayda yaratmak gayesiyle hareket eden İş Bankası, ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı ile müşteriye ulaşma noktasında olan girişimlerin hız kazanmalarına imkân tanıdı. Ayrıca, 2021 yılının ilk çeyreğinde yatırımcılara sunulan “İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu” ile elde ettiği gelirin bir kısmıyla “İş Bankası Kadın Araştırmaları ve Kadın Liderliği” programına destek inisiyatifini de oluşturdu.

Paydaşlarına azami katkı sağlama anlayışıyla, kuvvetli mali yapısını korumaya ve risklerini etkin bir şekilde yönetmeye devam eden Banka, cari yılın ilk çeyreğinde 1,85 milyar TL düzeyinde net kâr elde etti. Yılın ilk üç ayı itibarıyla sermaye yeterliliği oranı %17,8 seviyesinde gerçekleşen İş Bankası’nın, özkaynak büyüklüğü ise 66,6 milyar TL düzeyinde oluştu.

Hakan Aran, “Kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşımla sürdürülebilir değer yaratan geleceğin bankasını inşa etme vizyonumuz, dinamik iş modelimiz, çevik organizasyon ve hizmet modelimiz, geniş şube ağımız, yetkin çalışanlarımız, modern ve sağlam teknoloji altyapımız, sahip olduğumuz değerlerimizle ülkemize bir yüz yıl daha hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Bankamız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemlerde de ülke ekonomisine sağladığı kesintisiz desteğiyle sektörüne öncülük etmeye ve sağlıklı büyüme stratejisini kararlılıkla uygulamaya devam edecektir” dedi.

ING TÜRKİYE’DEN DİJİTAL YATIRIMLAR VE 50.2 MİLYAR TL KAYNAK İLE EKONOMİYE DESTEK

ING Türkiye, 2021 yılının ilk çeyreğine dair konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Sermaye yeterlilik oranı %23.56 olarak gerçekleşen ING Türkiye, bu dönemde 42.1 milyar TL’si nakdî olmak üzere ekonomiye toplam 50.2 milyar TL tutarında kredi büyüklüğü ile kaynak sağladı. ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Türkiye’nin lider dijital kurumu olmayı hedefliyoruz ve bu hedefin müşterilerimize en kolay ve fark yaratan çözümü en güvenli şekilde sunmakla mümkün olduğuna inanıyoruz. Müşterilerimizin bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman ayırmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Dijitalleşme yolculuğumuzda sağlam adımlar atıyoruz, bu kapsamda geliştirdiğimiz Cebimdeki Danışman ile dijitale insan dokunuşu getirdik” dedi.

Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, 2021 yılı ilk çeyrek konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Bu dönemde konsolide aktif toplamı 71.5 milyar TL olan ING Türkiye’nin sermaye yeterlilik oranı da %23.56 seviyesinde gerçekleşti. 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla toplam özkaynakları 9.7 milyar TL olan ve toplam mevduatları 45 milyar TL’ye ulaşan ING Türkiye’nin ekonomiye sağladığı kredi desteği de 42.1 milyar TL’si nakdî olmak üzere, toplam 50.2 milyar TL olarak gerçekleşti.





Alper Gökgöz: Dijitalleşme yolculuğumuzda sağlam adımlar atmaya devam ediyoruz

Yılın ilk çeyreğini değerlendiren ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Pandeminin sağlık, sosyal hayat ve ekonomi alanlarında zorlayıcı etkilerinin küresel ölçekte devam ettiği 2021 yılının ilk çeyreğini geride bırakırken, çalışanlarımızı, müşterilerimizi, paydaşlarımızı sağlıklı ve güvenli tutmak için gerekli tüm adımları atmayı sürdürüyoruz. Bu süreçte, ekonomik anlamda müşterilerimize destek oluyor ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. ING olarak, finansal sonuçlarımız kadar dijitalleşme yolculuğumuzda da sağlam adımlar atmaya devam ediyoruz. Hedefimiz Türkiye’nin lider dijital kurumu olmak. Bu hedefin müşterilerimize en kolay ve fark yaratan çözümü en güvenli şekilde sunmakla mümkün olduğuna inanıyoruz” dedi.

Cebimdeki Danışman ile dijitale insan dokunuşu

Dijitalleşmeyi stratejilerinin merkezine aldıklarını belirten Gökgöz, “Müşterilerimizin bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman ayırmalarını sağlamayı amaçlıyor, bunu yaparken de onların ihtiyaç duydukları anlarda yanında olmayı taahhüt ediyoruz. Bu stratejimizi de müşterilerimize yeni marka yolumuz “Sen Hayatını Yaşa” ile anlatıyoruz” dedi. Bu dönemde aynı zamanda yeni ürün ve hizmetleri de devreye aldıklarını belirten Gökgöz “Yeni ürün ve hizmetleri tasarlarken müşterilerimizin şubeden yapabildikleri tüm işlemleri dijitalden yapabilir hale gelmesini amaçladık. Bu kapsamda geliştirdiğimiz yeni bir hizmet olan Cebimdeki Danışman ile görüntülü görüşme teknolojisi sayesinde dijitale insan dokunuşu getirdik. Buna ek olarak, bankacılık sektöründe dijitalleşme yolunda çok önemli değişiklikleri beraberinde getireceğine inandığımız uzaktan müşteri edinimi uygulamasını da başlattık” şeklinde konuştu.

Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi kampanyası ile nakit ihtiyacı olanlara destek

Lider tasarruf bankası olma hedefini destekleyecek şekilde çalışmalarını sürdüren ING Türkiye, tasarruf odaklı Turuncu Ekstra programında yer alan ihtiyaç kredisi uygulaması ile müşterilerine nakit iade kazanıp ihtiyaç kredisinde daha düşük taksit ödeme imkanı sağlıyor. Pandemi döneminde nakit ihtiyacı olan müşterilerine destek sağlamayı hedefleyen ING, hayata geçirdiği Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi kampanyası ile müşterilerine Turuncu Ekstra programı kapsamında nakit iadeyle faydalanabilecekleri özel faiz oranları sundu.

Dijital Öğretmenler projesi ile 1,000 öğretmen daha dijital beceriler edinecek

ING Türkiye’nin dijital dönüşümü destekleme hedefiyle, Habitat Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliğiyle hayata geçirdiği Dijital Öğretmenler projesinin ilk eğitim dönemi 1,000 öğretmen ile tamamlandı. Öğretmenlerin yüz yüze ve uzaktan eğitimde yararlanabilecekleri dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini ve bu becerileri ilkokul - ortaokul öğrencilerine aktarmalarını hedefleyen projenin yeni eğitim dönemi ise 15 ilden 1,000 öğretmen ile Mart ayında başladı. Dijital Öğretmenler projesi aynı zamanda, uluslararası Global Business Excellence Awards'ta “Üstün Topluluk Girişimi” ve “Üstün Eğitim Hizmeti” ödülleri ile Türkiye'de PSM Awards 2020 Sosyal Sorumluluk kategorisinde Altın Ödül’e layık görüldü.