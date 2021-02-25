Pandemi nedeniyle 2020’de en kötü dönemini yaşayan turizmde, aşılama çalışmalarının hızlanması ve hijyen önlemlerinin artmasıyla bu yıl büyük bir atılım bekleniyor. Nisanda açılacak sezon öncesi Halkbank’tan sektörü rahatlatıcı ‘Seyahat Acentelerine Destek Paketi’ geldi. Buna göre Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyelerine 6 ay anapara ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadelendirilebilecek 100 bin TL’ye kadar finansman desteği sağlanacak.

ÜCRETSİZ HAVALE

Dün imzalanan protokol töreninde konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Seyahat hareketliliğinin azalması hem küresel düzeyde hem de ülkemizde turizm sektörünün olumsuz etkilenmesini beraberinde getirdi. Halkbank olarak sektörü finanse edeceğiz. Üst limit 100 bin TL. Ama bazı firmalar gerekli koşullar sağlandığı takdirde bunun daha üzerinde yararlanabileceklerdir. Paketten faydalanan üyelere dijital kanallarımızdan ücretsiz EFT/havale yapma imkanlarını da sağlamış olacağız” dedi.

10 BİN ACENTE YARARLANACAK

Paket kapsamında Paraf Kobi Kart, teminat mektubu ve ticari kredili mevduat hesabı taleplerine de yanıt vermiş olacaklarını anlatan Osman Arslan, “Bu destek paketinden 10 bine yakın seyahat acentemizin faydalanabileceğini öngörmekteyiz. Halkbank olarak Türkiye ekonomisinin gücünü koruyabilmesinde önemli sorumluluklar üstlendik. Meslek gruplarına ve sektörlere özel finansman hizmetleri geliştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.