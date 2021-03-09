Kamu bankalarının yatırım yapmak isteyen girişimcilere yönelik desteklerine bir yenisi daha eklendi. Dün İstanbul’daki ‘Üreten Kadınlar Zirvesi’nde müjdeyi veren Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “İlk defa işini kuracak ya da halihazırda işini kurmuş olan kadınlarımıza yönelik ’Kadın Girişimci Kredisi’ ürünümüzü, hayata geçiriyoruz. Kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve iş fikirlerinin filizlenmesine imkan tanımak amacıyla 100 bin liraya kadar destek sunacağız” dedi.

ARANAN ŞARTLAR

İşini kurmuş olan kadın girişimcilere azami 100 bin liraya kadar, yeni iş kuran kadın girişimcilere ise 50 bin liraya kadar kredi limiti tanınıyor. Yeni iş kuran kadın girişimci için 6 aydan kısa süredir faaliyette bulunma şartı aranıyor. Kadın girişimcilere bu limitler kapsamında; asgari 5 bin lira ticari kredi mevduat hesabı (Dost Hesap) ve asgari 5 bin lira limitli ticari kredi kartı (Paraf KOBİ/Business/Esnaf Kart) ürünleri sunulacak. Ayrıca kredide güncel faiz üzerinden indirim sağlanacak.

HANGİLERİ VAR?

Yaratıcı fikirlerini hayata geçirmek isteyen kadınların yanında olmaya çalıştıklarını belirten Osman Arslan, ayrıca Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) veri tabanına kayıtlı, aktif ve bilgileri güncel kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yaptıkları bir diğer kredi ürün olan KOSGEB KOBİ Finansman Destek Paketi’nden de bahsetti. Arslan, bu kapsamda da cari kredi oranlarının 10 puan altında, düşük maliyetle 70 bin liraya kadar destek sunduklarını belirtti.

30 YAŞINI DOLDURMAMIŞ

Başka önemli bir desteklerinin daha olduğunu belirten Osman Arslan, şunları söyledi: “KOSGEB eğitimini tamamlamış ve 30 yaşını doldurmamış genç kadın girişimci esnaf ve sanatkarlar için 100 bin lira limitli, en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olup ustalık belgesi ile ilgili meslek kolunda son bir yıl içerisinde kendi adına işletme kuran kadın girişimci esnaf ve sanatkarlar içinse 225 bin lira limitli, sıfır faizli kredi kullanma imkanı sunuyoruz.”

KİMLER FAYDALANABİLİR?

›Gerçek kişi şahıs işletmesi veya hisseleri toplamının en az yüzde 50’si başvuru tarihi itibarıyla kadın girişimcilere ait olan tüzel kişi işletmeler başvuruda bulunabilecek.

›Girişimci işletmeyi kurmuşsa veya bir işyeri kurmadan ikametgahını işyeri olarak kullanıyorsa, kayıtlı olduğu vergi dairesinden alınmış vergi mükellefi olduğunu gösteren belge aranacak.

›Kredi talebinde bulunan kadın girişimcinin, sahibi/ ortağı olduğu işletmenin yönetimine ve faaliyetine aktif olarak katılıyor olması şartı var.

›Tüzel kişi şirketlerde birden fazla kişinin kadın girişimci kriterlerine uygun olması halinde, yalnızca bir girişimciye kredi kullandırılabilecek.

ÖZELLİKLERİ NELER?

›Kredinin vadesi 6 ay anapara ödemesiz dönemli toplam 36 ay.

›Kredi, aylık eşit taksitli olarak kullandırılabilecek.

›Ödemesiz dönem faizleri 3’er ayda bir tahsil edilecek.

›Kredi vadesi boyunca kadın girişimcilerden havale ve EFT işlemlerinden ücret alınmayacak.