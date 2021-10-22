Ekonomi Halkbank’tan ABD’deki ceza davasına ilişkin KAP’a açıklama

Halkbank’tan ABD’deki ceza davasına ilişkin KAP’a açıklama

Ekonomi

Halkbank’tan ABD’deki ceza davasına ilişkin KAP’a açıklama

Halkbank, ABD’de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası uyarınca New York İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde yapılan itirazın reddedildiğini, kararın temyiz edilmesi için tüm yasal hakların kullanılacağını bildirdi.

22 Ekim 2021, Cuma 22:50 Son Güncelleme:
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Halkbank’ın, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: "Bankamızın ABD’de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA-Foreign Sovereign Immunities Act) uyarınca New York İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde yapmış olduğumuz itiraz Mahkeme tarafından reddedilmiştir. İkinci İstinaf Mahkemesinin ret kararının temyiz edilmesi için tüm yasal haklarımız kullanılacaktır. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız."

AA

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