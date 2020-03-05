13 milyon emekli, dul ve yetimin beklediği promosyon zammı dün netleşti. SGK ile Ziraat Bankası arasında yapılan protokolle, promosyonda yüzde 66 artış oldu. En düşük promosyon 300 liradan 500 liraya çıktı. 2.500 liranın üzerinde maaş alana 750 lira yatacak. Özel bankalar 2.500 liraya kadar promosyon vaat ediyor...

Halkbank'ın promosyon tutarı, 1500 TL'ye kadar brüt maaşlarda 500 TL, 1500 TL-2 bin 500 TL arası brüt maaşlarda 625 TL, 2 bin 500 TL ve üstü brüt maaşlarda 750 TL olacak. Ödemeler tek seferlik yapılacak, uygulamadan yararlanan emekliler maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank'tan alma taahhüdü verecek.

Başvurular Halkbank şubeleri, ATM'leri, İnternet Şubesi ve "0850 222 0 400" DIALOG kanalı aracılığıyla yapılabilecek. Emekli maaşını Halkbank üzerinden alanlar, 750 TL'ye kadar promosyon ödemesinin yanı sıra yurt geneline yaygın şube ve ATM ağından maaş tutarının tamamını çekebilme imkanına sahip olacak.

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