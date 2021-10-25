Ekonomi Halkbank'tan kredi faizi açıklaması

Halkbank'tan kredi faizi açıklaması

Ekonomi

Halkbank'tan kredi faizi açıklaması

Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidildi.

25 Ekim 2021, Pazartesi 10:01 Son Güncelleme:
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Son dakika:  Halkbank kredi faiz oranları... Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidildi.

KONUT KREDİ FAİZİ

Halkbank, ihtiyaç ve taşıt kredi faizlerine dokunmazken; konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29; 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlamaya karar verdi.


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