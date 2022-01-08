Türkiye’de kadın girişimci sayısı 150 bin civarında. Kadının işgücüne katılım oranı ise yüzde 34 seviyesinde. Halkbank, girişimci kadınları teşvik etmek için geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ‘Kadın Girişimci Destek Paketi’ni sunmuştu. Daha çok kadına ulaşabilmek için de 9 ilde ‘Üreten Kadınlar Toplantıları’ düzenlemişti. Projeyle 9 ayda, 88 bin 500 kadın girişimciye, 8.6 milyar lirayı aşan kredi kullandıran banka, şimdi kadın girişimcilere yönelik fırsatlar sunan yeni bir adım daha atıyor.

ÜRETEN KADINLAR YARIŞMASI

Üreten kadınlara sağladığı faydayı 2022’de yeni bir atılımla geliştiren Halkbank, Türkiye’nin kadın girişimci ekosistemini büyütme hedefiyle ‘Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nı başlatıyor. Türkiye’nin önde gelen iş kadınlarından oluşan bir jürinin belirleyeceği başarılı girişimciler, başta nakdi katkılar olmak üzere girişimlerini büyütecek desteklerle ödüllendirilecek. Ödül töreni, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleştirilecek. Yarışma için başvurular başladı, 12 Şubat’a kadar sürecek. Bankanın ‘halkbank.com.tr’ internet adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor. Aynı adresten başvuru koşullarına ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak da mümkün.

10 MİLYARLIK KAYNAK HEDEFİ

Önceki gün İstanbul’da yarışmanın tanıtım toplantısında konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Üreten Kadınlar Toplantıları ile neredeyse her meslek grubundan kadın girişimcinin hayatına olumlu katkılarda bulunma şansını yakaladık. Projemizin birinci yılının sonunda yani 8 Mart 2022 tarihine kadar 100 bin girişimciye ve 10 milyar lira kredi hacmine ulaşma hedefi koymuştuk, bu hedefi aşacağız” dedi. Arslan, üretikleri ile kendisine, ailesine, yöresine, ülkesine katkı sağlayan kadınları ödüllendirmek amacıyla başlattıkları Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nı sonraki yıllara da taşımayı planladıklarını söyledi.

Yarışmanın jüri üyeleri şu isimlerden oluşuyor (soldan): Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, BEE’O Kurucusu Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Gürmen Group Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Gür Solmaz, Big Chef’s Kurucusu Gamze Cizreli ve Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz.

Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nda kazananlara şu ödüller verilecek: