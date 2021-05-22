Ekonomi Halkbank'tan uygun kredi! İşte detaylar...

Halkbank'tan uygun kredi! İşte detaylar...

Ekonomi

Halkbank'tan uygun kredi! İşte detaylar...

Halkbank, bu yıl 83'üncü yaşını kutluyor. Halkbank bugüne kadar bir çok kampanya ile uygun kredileri müşterilerine sağladı. İşte detaylar...

22 Mayıs 2021, Cumartesi 08:29 Son Güncelleme:
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Mustafa Kemal Atatürk’ün himayesinde 1938 yılında faaliyetine başlayan Halkbank, 83’üncü yaşını kutluyor. Küçük esnaf ve sanayi erbabına uygun koşullarla kredi kullandırma amacıyla kurulan banka, sağladığı finansal imkanlarla Türkiye’deki ekonomik istikrarın korunması yolundaki misyonunu aksatmadan sürdürüyor. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “83 milyonun bankası olarak 83’üncü yılımızda da ihtiyacı olan tüm kesimlerin yanında olmaktan gurur duymaktayız” diye konuştu.

KOBI’NIN YANINDA

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) yönelik kredilerde büyüklüğünü 200 milyar liraya, pazar payını ise yüzde 21.5 seviyesine taşıyarak sektördeki liderliklerini koruduklarını belirten Osman Arslan, “Son 4 yılda milli ekonomiye sağladığımız 1.1 trilyon lirayı aşan destek ile reel sektörün her zaman yanında olduğumuzu kanıtladık. Esnaf ve sanatkarlara, 2002’den bu yana kullandırılan kredilerin yüzde 64’üne karşılık gelen 109 milyar lirayı, son 4 yılda tahsis ettik” dedi.

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