Siyaset Halkın büyük çoğunluğu 'HDP Kapatılsın' diyor! Anket sonucu belli oldu

Halkın büyük çoğunluğu 'HDP Kapatılsın' diyor! Anket sonucu belli oldu

Siyaset

Halkın büyük çoğunluğu 'HDP Kapatılsın' diyor! Anket sonucu belli oldu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin bugün HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvururken, haber siyasetin gündeminde bomba etkisi yarattı. Konu Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge Programı'nda ele alındı.

17 Mart 2021, Çarşamba 22:23 Son Güncelleme:
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Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, HDP'nin kapatılmasına ilişkin yaptıkları bir kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan Daşdemir, araştırmaya katılanların yüzde 66'sının HDP'nin kapatılmasından yana görüş beyan ettiğini açıkladı.

Daşdemir'in açıkladığı araştırma sonucuna göre, katılımcıların yüzde 26.1'i, HDP'nin kapatılması durumunda HDP yerine kurulacak partiye, yüzde 65.2'si ise HDP içerisinden çıkacak alternatif bir partiye oy vereceğini bildirdi.

Daşdemir, HDP'nin kapatılması halinde yerine kurulacak siyasi partinin yüzde 7 oy alabileceğini ifade etti.

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