Bugün Emre İskeçeli yönetimindeki POSTA da öbür gazetelere hiç benzemiyor... Başarısının en önemli nedeni budur ama POSTA, o başarıyı şu ilkelerle perçinlemiştir: Eleştiriye evet. Karalamaya hayır. Yani her şeyden önce:

- İnsan haysiyeti.

Kadromuz, yıllar içinde havuzun suyu gibi ağır ağır değiştiyse de, ilkelerimiz hiç değişmedi. POSTA, hafızasını hiç kaybetmedi.

İşte... Deneyim ile dinamizm’in muhteşem koalisyonu... Ve gece yarılalarına kadar çalışan isimsiz kahraman’ların alın teri.

Bir nokta daha var: “Yaşayan Türkçe”nin kalesiyiz. Buradan çıkış yok.

- POSTA, halkın dilidir.

- POSTA, halkın sesidir, halkın kulağıdır.

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