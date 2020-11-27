ABD’li model ve oyuncu LisaRaye olarak bilinen LisaRaye McCoy, sunuculuğunu yaptığı Cocktails With Queens adlı programda Osacr ödüllü yıldız Halle Berry’nin yatakta kötü olduğunu iddia etti. Halle Berry, bu iddialara yanıt vermekte gecikmedi. 54 yaşındaki başarılı oyuncu LisaRaye’ın yatakta kötü olduğuna dair iddialarına Twitter’dan yanıt verdi.

'Ona sorun'

Bir süredir şarkıcı Van Hunt’la mutlu bir beraberlik sürdüren Halle Berry, geçtiğimiz gün Twitter’da yaptığı paylaşımla olay yarattı. Paylaştığı tweete iddiaların sahibini etiketleyen Berry şunları yazdı; "Bayan @ TheRealLRaye1, adamıma sorun @vanhunt, size bilmeniz gereken her şeyi söyleyecektir."

https://twitter.com/halleberry/status/1331738171873185792











