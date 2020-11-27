Halle Berry'den 'Yatakta iyi değil' iddiasına jet yanıt
54 yaşındaki ABD'li oyuncu Halle Berry, kendisi hakkında bir podcast programında yapılan 'yatakta iyi değil' iddiasına Twitter'dan jet hızında cevap verdi. Berry, topu sevgilisi Van Hunt’a atarak 'Ona sorun' dedi.
27 Kasım 2020, Cuma 14:54 Son Güncelleme:
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ABD’li model ve oyuncu LisaRaye olarak bilinen LisaRaye McCoy, sunuculuğunu yaptığı Cocktails With Queens adlı programda Osacr ödüllü yıldız Halle Berry’nin yatakta kötü olduğunu iddia etti. Halle Berry, bu iddialara yanıt vermekte gecikmedi. 54 yaşındaki başarılı oyuncu LisaRaye’ın yatakta kötü olduğuna dair iddialarına Twitter’dan yanıt verdi.
'Ona sorun'
Bir süredir şarkıcı Van Hunt’la mutlu bir beraberlik sürdüren Halle Berry, geçtiğimiz gün Twitter’da yaptığı paylaşımla olay yarattı. Paylaştığı tweete iddiaların sahibini etiketleyen Berry şunları yazdı; "Bayan @ TheRealLRaye1, adamıma sorun @vanhunt, size bilmeniz gereken her şeyi söyleyecektir."
https://twitter.com/halleberry/status/1331738171873185792
https://twitter.com/halleberry/status/1331738171873185792
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