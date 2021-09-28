Haller, Beşiktaş maçında rekor kırdı

Temsilcimiz Beşiktaş, Johan Cruyff Arena'da oynanan maçın ilk devresini 2-0 geride kapattı. Ajax'ın gollerini Berghuis ve Haller atarken Fildişi Sahilili golcü başarılması zor bir istatistiğe adını yazdırdı.

Sebastien Haller, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında beşinci golünü kaydederken ilk iki maçta beş gol atan ilk oyuncu oldu.

Ajax santrforu, Sporting Lizbon'la oynanan maçta tam dört kez fileleri havalandırmıştı.