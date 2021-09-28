Futbol Haller, Beşiktaş maçında rekor kırdı

Haller, Beşiktaş maçında rekor kırdı

Futbol

Haller, Beşiktaş maçında rekor kırdı

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Ajax'ta Sebastien Haller, tarihi bir istatistiği imza attı.

28 Eylül 2021, Salı 21:24 Son Güncelleme:
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Temsilcimiz Beşiktaş, Johan Cruyff Arena'da oynanan maçın ilk devresini 2-0 geride kapattı.  Ajax'ın gollerini Berghuis ve Haller atarken Fildişi Sahilili golcü başarılması zor bir istatistiğe adını yazdırdı.

Sebastien Haller, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında beşinci golünü kaydederken ilk iki maçta beş gol atan ilk oyuncu oldu.

Ajax santrforu, Sporting Lizbon'la oynanan maçta tam dört kez fileleri havalandırmıştı.

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