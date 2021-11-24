Haller, Lewandowski’yi yakaladı

Beşiktaş’ın Ajax’ı konuk ettiği karşılaşmada 46’ncı dakikada oyuna dahil olan Haller, 54 ve 69’uncu dakikalarda Hollanda ekibine galibiyeti getiren golleri kaydetti.

Beşiktaş maçı öncesinde 7 golle, krallık yarışında 2’nci sırada bulunan Fildişi Sahilli futbolcu gol sayısını 9’a çıkardı ve ilk sırada yer alan Robert Lewandowski’yi yakaladı.

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL(DHA)







