Halo Infinite için minimum ve önerilen PC gereksinimleri açıklandı
Valve, Halo Infinite'nin PC versiyonu için minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini yayınladı. Halo serisinin altıncı üyesinin 8 Aralık 2021'de çıkması planlanıyor.
29 Ağustos 2021, Pazar 13:15 Son Güncelleme:
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Valve'ın Steam listesi, Halo Infinite'in PC için üretildiğini belirtiyor. Halo Infinite’in Steam sayfasında oyunun PC sürümünde elişmiş grafik ayarları, ultra-geniş ve süper-geniş desteği, değişken kare huzları ve dinamik ölçekleme gibi özellikle sunacağı yer alıyor. Oyun için bugüne kadar PC'deki en iyi Halo deneyimini sunacağı söyleniyor.
Valve, bahsi geçen gereksinimler sağlandığında ne derece performans elde edileceğine dair herhangi bir bilgi vermiş değil. Xbox ile iletişime geçen Tom’s Hardware, oyunun geliştiricisi 343 Industries’in oyunculara oyunu satın almadan önce daha net bir bilgi vermek için minimum ve önerilen gereksinimlerinde oyun çıkmadan önce ufak değişiklikler yapılabileceğini belirtti.
Halo Infinite için sistem gereksinimleri şu şekilde:
Minimum sistem gereksinimleri:
İşletim sistemi: Windows 10 RS3 x64
CPU: AMD FX-8370 veya Intel Core i5-4440
RAM: 8GB
GPU: AMD RX 570 veya Nvidia GTX 1050 Ti
DirectX: Version 12
Depolama: 50GB boş alan
Önerilen sistem gereksinimleri:
İşletim sistemi: Windows 10 19H2 x64
CPU: AMD Ryzen 7 3700X veya Intel i7-9700K
RAM: 16GB
GPU: Radeon RX 5700 XT veya Nvidia RTX 2070
DirectX: Version 12
Depolama: 50GB boş alan
Halo serisinin altıncı üyesi olan Halo Infinite, kronolojik olarak Halo 5: Guardians’ın hikâyesinin devamını sunacak. Oyuncular, gelmiş geçmiş en acımasız düşmanlarla yüzleşecek olan Master Chief’i kontrol edecek. Oyunun 8 Aralık 2021'de PC, Xbox One ve Xbox Series platformları için yayınlanması bekleniyor.