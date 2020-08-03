Halo Infinite multiplayer modu ücretsiz hale geliyor
Microsoft, Halo Infinite multiplayer modunun ücretsiz olacağını ve 120fps desteğiyle geleceğini açıkladı. Xbox ve PC oyuncularının uzun süredir beklediği Halo Infinite, azaltılan oyun yükleme süreleriyle de oyuncuları sevindirecek. Onur Binay/posta.com.tr
03 Ağustos 2020, Pazartesi 13:55 Son Güncelleme:
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Microsoft, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Halo Infinite multiplayer modunun ücretsiz olacağının altını çizerken, diğer yandan oyunun 120fps desteğine sahip olacağını vurguladı.
Şirket bu açıklamayı söz konusu özelliklerin bir oyuncak mağazasının promosyon sayfası aracılığıyla sızmasının ardından yaptı.
Söz konusu sayfada şu ifadeler yer alıyordu: “Efsanevi Halo serisi, şimdiye kadarki en kapsamlı Master Chief macerasıyla geri dönüyor ve çığır açacak ücretsiz bir multiplayer deneyimi sunuyor. Xbox Series X ile pürüzsüz 120fps oyun deneyimini ve azaltılmış yükleme sürelerinin tadına varın.”
Oyunda yeni bir savaş bileti sisteminin ve özelleştirme seçeneklerinin bulunacağı da iddia ediliyor.
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