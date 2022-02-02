Paramount Plus, bilim kurgu dizisi ‘Halo’nun resmi fragmanını yayınladı. Fragmanda ayrıca 24 Mart prömiyer tarihi de açıklanmış oldu. Xbox Game Studios'un çok satan FPS (First Person Shooter/birinci şahıs nişancı) video oyunları serisine dayanan Halo, 26. yüzyılda geçiyor ve Spartalı olarak bilinen ve sibernetik olarak geliştirilmiş süper asker Master Chief'in (Pablo Schreiber) maceralarına odaklanıyor.

Olay örgüsünün ayrıntıları gizli tutulurken, Halo serisindeki oyunların çoğu, UNSC'nin Covenant olarak bilinen uzaylı bir teokrasi ile savaşına odaklanıyor. Phil Collins'in ‘In the Air Tonight’ını içeren fragmanda, aksiyona giren, çok sayıda büyük ölçekli savaş, yabancı gezegen ve enerji kılıcıyla görülen Master Chief yer alıyor.

Halo’da Schreiber'e ek olarak, Spartan programının yaratıcısı Dr. Catherine Halsey rolünde Natascha McElhone ve Halo video oyunlarından AI Cortana olarak yeniden dublaj yapan Jen Taylor da yer alacak. Ana kadro Yerin Ha, Charlie Murphy, Shabana Azmi, Bokeem Woodbine, Olive Gray, Kate Kennedy, Natasha Culzac, Bentley Kalu, Danny Sapani ve Jesse Tyler Ridgway'den oluşuyor. Canlı aksiyon Halo serisi 2013'ten beri geliştirilmekte ve başlangıçta Xbox One'a özel bir gösteri olarak, şu anda feshedilmiş Xbox Entertainment Studios tarafından üretilmek üzere planlanmıştı.



