Halojen ampuller için yolun sonu göründü

İyot ya da brom gibi az miktarda halojen elementi içeren akkor lamba çeşidine halojen lamba, halojen gazı bir döngü içerisinde kimyasal tepkime üretir. Buharlaşan halojen elementi, kimyasal tepkinin ömrünü uzatır. Bu da maddenin niteliğini korumasını sağlar. Yaygın şekliyle halojen lambalar çift uçlu olarak bulunur. Çift uçlu olan halojen lambalar daha fazla ve büyük ışık kaynağı gücüne sahiptir. Çalışma lambası, bahçe lambası, film yapım lambaları olarak kullanılmaktadır.

İngiltere kullanımını zararlı buldu

Birleşik Krallık Hükümeti’nden yapılan yeni bir basın açıklamasında, bu yıl Eylül ayından itibaren ülkede halojen ampul satışının yasaklanacağı duyuruldu. Yeni mevzuat, “elektrikli cihazlar için daha sıkı enerji verimliliği standartlarının” bir parçası olarak geliyor ve ülke, ampullerin kullanımına ilişkin mevcut AB kararına benzer yönetmelikleri izleyecek.

Çevreye ve bütçeye duyarlı led ampuller kullanılmalı

Hükümet bunun yerine vatandaşları daha enerji verimli LED ampuller kullanmaya teşvik edecek ve bunun, yarım milyondan fazla arabanın ülkenin yollarından çekilmesine eşdeğer bir şekilde yaklaşık 1,26 milyon ton CO2’yi azaltacağını iddia ediyor. Ayrıca bu değişim ile beraber, tüketiciler için enerji faturalarında yılda 75 sterline (yaklaşık 900 TL) kadar tasarruf anlamına gelebilir. Mevzuat, Eylül 2023’e kadar floresan lambaların raflardan kaldırılması anlamına da geliyor.

3 yıl önce başlandı, zamanla piyasadan tamamen silinecek

Halojen ampullerin aşamalı olarak kullanımdan kaldırılması aslında 2018’de başlamıştı, ancak 1 Eylül’den itibaren yasak, genel ev kullanımı için de satın alınamayacaklarına işaret ediyor.

Şu anda Hükümet, Birleşik Krallık’ta satılan tüm ampullerin yaklaşık üçte ikisinin, halojen eşdeğerlerinden beş kat daha uzun ömürlü ve yaklaşık %80 daha az güç kullanan LED’ler olduğunu tahmin ediyor. Ancak, yeni kararla hükümet, 2030 yılına kadar ülkedeki tüm ampullerin %85’inin LED olmasını istiyor ve insanları değişime teşvik etmek ve yardımcı olmak için ampullerin kutularında yeni etiketler ve “enerji verimliliği tavsiyesi” olacak.

Bu bilgi, mevcut A+, A++ ve A+++ derecelendirmelerini değiştirecek ve bunun yerine A-G olarak basitleştirilecek. Ayrıca, hükümetin tüketicilerin hangi ampullerin en çevre dostu olduğunu görmelerini kolaylaştıracağına inandığı A derecesini elde etmek de daha zor olacak.

Uzun ömürlü led ampuller çevreyi koruyor

Enerji Bakanı Anne-Marie Trevelyan kararı memnuniyetle karşıladı ve ülkenin daha çevreci olmasına yardımcı olma potansiyelini övdü: “Eski verimsiz halojen ampulleri aşamalı olarak kaldırıyoruz, böylece daha kısa sürede daha uzun ömürlü LED ampullere geçebiliriz, bu da daha az atık ve İngiltere için daha parlak ve daha temiz bir gelecek anlamına geliyor. Elektrikli cihazların daha az enerji kullanırken aynı performansı göstermesini sağlamaya yardımcı olarak, evlerin faturalarında tasarruf sağlıyor ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı oluyor.”

Bu düşünceler, İklim Değişikliği Bakanı Lord Martin Callanan tarafından da tekrarlandı: “Enerjiyi verimli kullanmayan ampulleri sonlandırmak için düğmeye basmak, evlerin gezegeni kurtarırken para tasarrufu yapmaların basit bir yoludur. Halojen ampulleri aşamalı olarak kullanımdan kaldırarak, daha uzun ömürlü, aynı derecede parlak ve çalıştırması daha ucuz LED alternatifleri kullanmak, iklim değişikliğiyle mücadelede yardımcı olmamızın bir başka yolu.”