Magazin Halsey, Alev Aydın'ın annesinin mezarı başında poz verdi

Halsey, Alev Aydın'ın annesinin mezarı başında poz verdi

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Halsey, Alev Aydın'ın annesinin mezarı başında poz verdi

ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın'dan bebek beklediğini açıklamıştı. Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan ABD’li yıldız, Alev Aydın’ın genç yaşta vefat eden annesinin mezarını ziyaret etti. Halsey, kayınvalidesini hiç tanıyamadı...

26 Haziran 2021, Cumartesi 09:52 Son Güncelleme:
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ABD'li 26 yaşındaki şarkıcı Halsey, Türk sevgilisi, senaryo yazarı Alev Aydın'dan bir bebek beklediğini bir Instagram paylaşımıyla duyurmuştu. Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan şarkıcı bir dizi fotoğrafını "Sürpriz" mesajıyla birlikte paylaşmıştı.

ALEV AYDIN'IN ANNESİNİN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Şimdilerde anne olmak için gün sayan Halsey, sevgilisi Alev Aydın ile birlikte annesi Kadriye Aydın'ın mezarını ziyaret etti. Aydın, başına bir baş örtüsü örten ve mezar taşının yanında yere oturan sevgilisi Halsey'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. 

Mezar taşında Alev Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ın 1959 yılında dünyaya geldiği, 2014 yılında da New York'ta hayata veda ettiği anlaşılıyor. Kadriye Aydın'ın genç yaşta vefat etmiş olması da dikkat çekti.

MANTIYA AŞERMİŞTİ

Damak tadıyla da tam anlamıyla bir Türk olan Halsey, nane ve kırmızı biber ekleyip çektiği mantı ziyafetini sosyal medyadan paylaştı. Amerikalı şarkıcı, sosyal medyada hesabından sık sık Türk lezzetlerini paylaşıyor. Türkçe öğrenmeye de başlayıp artık bizden biri olup çıkan 26 yaşındaki ABD'li yıldızın aşerdiği yemek ise mantıydı.

HALSEY KİMDİR?

Ashley Nicolette Frangipane 29 Eylül 1994'te New Jersey'de dünyaya geldi. Sahne adı olarak hem doğup büyüdüğü yer olan eyaletinde ismini hem de isminin anagramı olan Halsey'i kullanır. Şarkı yazmaya 17 yaşında başlamıştır. 2014'te Astralwerks adlı müzik şirketi ile bir anlaşma imzalayıp ilk EP'si olan Room 93'ü çıkardı. İlk albümü olan Badlands'da Room 93'ü takip ederek 2015 yılında piyasaya sürüldü. Halsey, New Jersey'de Ashley Frangipane adıyla doğmuş ve yetişmiştir. Anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı ve baba tarafından Afrika-Amerika kökenlidir. 14 yaşında akustik gitara geçmeden keman, viyola ve viyolonsel çaldı.

KİRASINI ÖDEMEK İÇİN MÜZİĞE BAŞLADI

Halsey 16 veya 17 yaş civarlarında ona bipolar bozukluk teşhisi konulduğunu belirtmiştir. 18 yaşında, mâli sıkıntılarla karşılaştı ve müzik, kirasını ödemek için bir yol oldu. Çeşitli sahne isimleri altında farklı şehirlerde çok sayıda akustik gösteriler yaptı. En sonunda lakabı olarak Halsey'yi seçti, bunun sebebi isminin (Ashley) anagramı ve Brooklyn'de gençliğinde çok vakit geçirdiği bir caddenin isminin olmasıydı.

ALEV AYDIN KİMDİR?

 Halsey ile bir süredir beraber olan Alev Aydın hayatını Amerika'da sürdürüyor ve oyunculuk da yapıyor. Senaryo yazarı Alev Aydın, Small Shots (2017), Controller and HipMen: Los Angeles (2017 filmlerinin senaristi olarak biliniyor.

Halsey ile 2019 yılından bu yana birlikte olduğu belirtilen Aydın, çocukluk döneminde Suudi Arabistan, New York ve Antalya'da bulunduğunu Instagram gönderilerinde paylaşmıştı. Amerika'da yaşayan ünlü senarist, Cruel Hearts, Lonely Boy, Mother Hen gibi filmlere de imzasını atmıştı.

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