Magazin Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın'dan hamile! Halsey kimdir, hayatı hakkında merak edilenler
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Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın'dan hamile! Halsey kimdir, hayatı hakkında merak edilenler

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Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın'dan hamile! Halsey kimdir, hayatı hakkında merak edilenler

ABD'li ünlü şarkıcı Halsey, ilk bebeğine hamile olduğunu sosyal medyadan duyurdu. Halsey, geçtiğimiz yaz Türkiye'ye gelerek, İstanbul başta olmak üzere birçok yeri gezmişti. Ünlü şarkıcının hamilelik paylaşımı internette gündem oldu. Bu gelişme üzerine Halsey kimdir ve Halsey'in Türk sevgilisi araştırılan konulara arasında yerini aldı. İşte Halsey ve Türk sevgilisi Alev Aydın hakkında merak edilenler..

27 Ocak 2021, Çarşamba 23:06 Son Güncelleme:
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ABD'li 26 yaşındaki şarkıcı Halsey, Türk sevgilisi, senaryo yazarı Alev Aydın'dan bir bebek beklediğini bir Instagram paylaşımıyla duyurdu. Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan şarkıcı bir dizi fotoğrafını "Sürpriz" mesajıyla birlikte paylaştı.

Fotoğrafçı Sam Dameshek'in objektifine poz veren Halsey'in bu paylaşımına yorum yapanlar arasında Alev Aydın da vardı. Aydın, Halsey'in hamileliğini ilan ettiği fotoğrafını kendi Instagram sayfasından da paylaştı.

Halsey kimdir?

Ashley Nicolette Frangipane 29 Eylül 1994'te New Jersey'de dünyaya geldi. Sahne adı olarak hem doğup büyüdüğü yer olan eyaletinde ismini hem de isminin anagramı olan Halsey'i kullanır. Şarkı yazmaya 17 yaşında başlamıştır. 2014'te Astralwerks adlı müzik şirketi ile bir anlaşma imzalayıp ilk EP'si olan Room 93'ü çıkardı. İlk albümü olan Badlands'da Room 93'ü takip ederek 2015 yılında piyasaya sürüldü.

Halsey, New Jersey'de Ashley Frangipane adıyla doğmuş ve yetişmiştir. Anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı ve baba tarafından Afrika-Amerika kökenlidir. 14 yaşında akustik gitara geçmeden keman, viyola ve viyolonsel çaldı.

Halsey 16 veya 17 yaş civarlarında ona bipolar bozukluk teşhisi konulduğunu belirtmiştir. 18 yaşında, mâli sıkıntılarla karşılaştı ve müzik, kirasını ödemek için bir yol oldu. Çeşitli sahne isimleri altında farklı şehirlerde çok sayıda akustik gösteriler yaptı. En sonunda lakabı olarak Halsey'yi seçti, bunun sebebi isminin (Ashley) anagramı ve Brooklyn'de gençliğinde çok vakit geçirdiği bir caddenin isminin olmasıydı.

Alev Aydın kimdir?

Senaryo yazarı Alev Aydın, Small Shots (2017), Controller and HipMen: Los Angeles (2017 filmlerinin senaristi olarak biliniyor.

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