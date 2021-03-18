Macaristan asıllı ABD'li şarkıcı Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın ile paylaşımlarına devam ediyor. 26 yaşındaki Halsey, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı sevgilisinin doğum gününü sosyal medyada yayınladığı gönderiyle kutladı.

BEĞENİ YAĞDI

Halsey, 38 yaşına basan sevgilisinin göbeğini öptüğü kareyi Instagram hesabından paylaştı. Daha önce "Türkçe öğreniyorum" diyen şarkıcı, 2.5 milyondan fazla beğeni alan gönderisine, "İyi ki doğdun aşkım" notunu düştü.

'HAMİLELİĞİM PLANLIYDI'

Geçtiğimiz günlerde hamileliğiyle ilgili yapılan spekülasyonlara sitem eden Halsey, "Neden doğurganlık ve hamilelik ile ilgili spekülasyon yapıp, yargıda bulunmak normal olsun ki?" demişti. Hamileliğinin planlı olduğunu belirten şarkıcı, "Bunun için çok uğraştım ama eğer başka bir şekilde de olsaydı yine çok mutlu olurdum" ifadelerini kullanmıştı.



