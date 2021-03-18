Magazin Halsey'den Alev Aydın'a: İyi ki doğdun aşkım

Halsey'den Alev Aydın'a: İyi ki doğdun aşkım

Magazin

Halsey'den Alev Aydın'a: İyi ki doğdun aşkım

Anne olmak için gün sayan 26 yaşındaki şarkıcı Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın'ın yeni yaşını Instagram paylaşımıyla kutladı.

18 Mart 2021, Perşembe 10:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Macaristan asıllı ABD'li şarkıcı Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın ile paylaşımlarına devam ediyor. 26 yaşındaki Halsey, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı sevgilisinin doğum gününü sosyal medyada yayınladığı gönderiyle kutladı.

BEĞENİ YAĞDI

Halsey, 38 yaşına basan sevgilisinin göbeğini öptüğü kareyi Instagram hesabından paylaştı. Daha önce "Türkçe öğreniyorum" diyen şarkıcı, 2.5 milyondan fazla beğeni alan gönderisine, "İyi ki doğdun aşkım" notunu düştü.

'HAMİLELİĞİM PLANLIYDI'

Geçtiğimiz günlerde hamileliğiyle ilgili yapılan spekülasyonlara sitem eden Halsey, "Neden doğurganlık ve hamilelik ile ilgili spekülasyon yapıp, yargıda bulunmak normal olsun ki?" demişti. Hamileliğinin planlı olduğunu belirten şarkıcı, "Bunun için çok uğraştım ama eğer başka bir şekilde de olsaydı yine çok mutlu olurdum" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haberler
Türk sevgilisinden bebek bekleyen Halsey'den yeni hamilelik pozuHalsey ve Alev Aydın birlikte görüntülendiHalsey, Türk sevgilisi Alev Aydın'dan hamile! Halsey kimdir, hayatı hakkında merak edilenlerHalsey'in sevgilisi Alev Aydın kimdir? Alev Aydın'ın hayatı hakkında merak edilenlerHalsey'nin yeni Türk aşkını gördünüz mü?: Alev Aydın


Yazarlarımızdan
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Filiz Özkol
18 Mart 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Sahi bugün günlerden neydi?
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
4 yapraklı yonca meselesi
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Kötü ama iyi
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Süte güvenip de korunmasız sevişmeyin
Gökçen Erdoğan
Suna Akyıldız
Konu kendi kızı olunca...
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
15 Mart haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Astroloji günü kutlu olsun
Öner Döşer
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Lady Gaga
Funda Duru
Yasemin Candemir
Ekonominin derin girdapları ve yükselen yıldızları
Yasemin Candemir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
Bekir Saçar
Sosyetik hanımlar klip oyuncusu oldu
Bekir Saçar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bensu Soral ve Serenay Sarıkaya'nın kazançları dudak uçuklattı