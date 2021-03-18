Halsey'den Alev Aydın'a: İyi ki doğdun aşkım
Anne olmak için gün sayan 26 yaşındaki şarkıcı Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın'ın yeni yaşını Instagram paylaşımıyla kutladı.
18 Mart 2021, Perşembe 10:54 Son Güncelleme:
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Macaristan asıllı ABD'li şarkıcı Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın ile paylaşımlarına devam ediyor. 26 yaşındaki Halsey, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı sevgilisinin doğum gününü sosyal medyada yayınladığı gönderiyle kutladı.
BEĞENİ YAĞDI
Halsey, 38 yaşına basan sevgilisinin göbeğini öptüğü kareyi Instagram hesabından paylaştı. Daha önce "Türkçe öğreniyorum" diyen şarkıcı, 2.5 milyondan fazla beğeni alan gönderisine, "İyi ki doğdun aşkım" notunu düştü.
'HAMİLELİĞİM PLANLIYDI'
Geçtiğimiz günlerde hamileliğiyle ilgili yapılan spekülasyonlara sitem eden Halsey, "Neden doğurganlık ve hamilelik ile ilgili spekülasyon yapıp, yargıda bulunmak normal olsun ki?" demişti. Hamileliğinin planlı olduğunu belirten şarkıcı, "Bunun için çok uğraştım ama eğer başka bir şekilde de olsaydı yine çok mutlu olurdum" ifadelerini kullanmıştı.