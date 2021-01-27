Magazin Halsey'in sevgilisi Alev Aydın kimdir? Alev Aydın'ın hayatı hakkında merak edilenler

Halsey'in sevgilisi Alev Aydın kimdir? Alev Aydın'ın hayatı hakkında merak edilenler

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Halsey'in sevgilisi Alev Aydın kimdir? Alev Aydın'ın hayatı hakkında merak edilenler

ABD'li ünlü şarkıcı Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın'dan bebek beklediğini duyurdu. Çok konuşulan bu haberin hemen ardından Alev Aydın'ın hayatı merak edilir oldu. Senarist olan Alev Aydın ABD, Suudi Arabistan, New York, Giresun'da çocukluğunun geçtiğini Instagram paylaşımlarıyla takipçileri ile paylaşıyor. Peki Alev Aydın kimdir ve kaç yaşında? İşte, Halsey'in sevgilisi Alev Aydın hakkında merak edilen bilgiler.

27 Ocak 2021, Çarşamba 22:58 Son Güncelleme:
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ABD'li şarkıcı Halsey ile senarist Alev Aydın bebek bekledikleri Instagram hesaplarından duyurdu. Takipçilerini şaşırtan ünlü şarkıcı geçtiğimiz yaz Türkiye'ye gelmiş, İstanbul başta olmak üzere birçok yeri gezmişti. Halsey ile bir süredir beraber olan Alev Aydın hayatını Amerika'da sürdürüyor ve oyunculuk da yapıyor.

Alev Aydın kimdir?

Senaryo yazarı Alev Aydın, Small Shots (2017), Controller and HipMen: Los Angeles (2017 filmlerinin senaristi olarak biliniyor.

Halsey ile 2019 yılından bu yana birlikte olduğu belirtilen Aydın, çocukluk döneminde Suudi Arabistan, New York ve Antalya'da bulunduğunu Instagram gönderilerinde paylaşmıştı. Amerika'da yaşayan ünlü senarist, Cruel Hearts, Lonely Boy, Mother Hen gibi filmlere de imzasını atmıştı.

Halsey kimdir?

Ashley Nicolette Frangipane 29 Eylül 1994'te New Jersey'de dünyaya geldi. Sahne adı olarak hem doğup büyüdüğü yer olan eyaletinde ismini hem de isminin anagramı olan Halsey'i kullanır. Şarkı yazmaya 17 yaşında başlamıştır. 2014'te Astralwerks adlı müzik şirketi ile bir anlaşma imzalayıp ilk EP'si olan Room 93'ü çıkardı. İlk albümü olan Badlands'da Room 93'ü takip ederek 2015 yılında piyasaya sürüldü.

Halsey, New Jersey'de Ashley Frangipane adıyla doğmuş ve yetişmiştir. Anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı ve baba tarafından Afrika-Amerika kökenlidir. 14 yaşında akustik gitara geçmeden keman, viyola ve viyolonsel çaldı.

Halsey 16 veya 17 yaş civarlarında ona bipolar bozukluk teşhisi konulduğunu belirtmiştir. 18 yaşında, mâli sıkıntılarla karşılaştı ve müzik, kirasını ödemek için bir yol oldu. Çeşitli sahne isimleri altında farklı şehirlerde çok sayıda akustik gösteriler yaptı. En sonunda lakabı olarak Halsey'yi seçti, bunun sebebi isminin (Ashley) anagramı ve Brooklyn'de gençliğinde çok vakit geçirdiği bir caddenin isminin olmasıydı.

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