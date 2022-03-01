Haluçka çorbası nasıl yapılır? Haluçka çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Nohut ve hamurun eşsiz uyumu haluçka tarifi, Kastamonu ve Samsun yörelerinde sıklıkla yapılan şahane bir lezzet. Peki, haluçka çorbası nasıl yapılır? Tek başına öğün olarak yiyebileceğiniz haluçka çorbası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
01 Mart 2022, Salı 11:40 Son Güncelleme:
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Hem doyurucu hem de lezzetli haluçka çorbası tarifi yöresel bir lezzet. Peki, haluçka çorbası nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız haluçka çorbası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
Haluçka malzemeler
- 1 bardak nohut
- 1 adet tavuk budu
- Salça
- Yağ
- Tuz
Hamuru için;
- 5 bardak un
- 2 yumurta
- 2 tatlı kaşığı tuz
- 1 buçuk bardak su
HALUÇKA ÇORBASI YAPILIŞI
- Öncelikle nohutları akşamdan ıslatmanız gerekiyor.
- Ertesi güne unu, suyu, yumurtayı ve tuzu bir kapta karıştırın ve yoğurun.
- Sert bir hamur elde edin ve oklavayla çok ince olmayacak şekilde açın.
- Yufkayı kenarları yarım santimetre genişliğinde karelere bölün. Hamurları yapışmaması için unlayın.
- Bir tencerede nohut ve tavuğu haşlayın. Tuzunu ilave edin.
- Haşlanan tavuğu bir kenara alın.
- Nohutlar piştiği zaman yaptığınız hamurları da tencerenin içine ekleyin ve tavuğu tencerenin içine didikleyin.
- Bir tavada yağ, tuz ve salçayı hafif kavurun.
- Sosu çorbaya ekleyip, karıştırın.
- Sıcak servis edebilirsiniz.