Hem doyurucu hem de lezzetli haluçka çorbası tarifi yöresel bir lezzet. Peki, haluçka çorbası nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız haluçka çorbası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

HALUÇKA TARİFİ

Haluçka malzemeler

1 bardak nohut

1 adet tavuk budu

Salça

Yağ

Tuz

Hamuru için;

5 bardak un

2 yumurta

2 tatlı kaşığı tuz

1 buçuk bardak su

HALUÇKA ÇORBASI YAPILIŞI

Öncelikle nohutları akşamdan ıslatmanız gerekiyor.

Ertesi güne unu, suyu, yumurtayı ve tuzu bir kapta karıştırın ve yoğurun.

Sert bir hamur elde edin ve oklavayla çok ince olmayacak şekilde açın.

Yufkayı kenarları yarım santimetre genişliğinde karelere bölün. Hamurları yapışmaması için unlayın.

Bir tencerede nohut ve tavuğu haşlayın. Tuzunu ilave edin.

Haşlanan tavuğu bir kenara alın.

Nohutlar piştiği zaman yaptığınız hamurları da tencerenin içine ekleyin ve tavuğu tencerenin içine didikleyin.

Bir tavada yağ, tuz ve salçayı hafif kavurun.

Sosu çorbaya ekleyip, karıştırın.

Sıcak servis edebilirsiniz.



