Haluk Bilginer, Alex Rider dizisinde başrol olacak

Anthony Horowitz’in Alex Rider isimli kitabından uyarlanan İngiliz yapımı dizide ünlü Türk oyuncu Haluk Bilginer, başrol olacak. Bilginer, dizide kötü adam Dr. Hugo Greif’i canlandıracak. Çekimleri İngiltere ve Romanya’da gerçekleşecek olan dizi online platformlarda yayınlanacak. Dizi, genç bir ajanın hikayesini anlatırken, 8 bölümden oluşacak.

Öte yandan Haluk Bilginer, Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi’nin ABD dışında yayınlanan televizyon yapımlarının en iyilerini seçtiği 47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde "Şahsiyet" dizisindeki rolüyle "en iyi erkek oyuncu" ödülünün sahibi olmuştu.

İHA