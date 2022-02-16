İlk eşi Zuhal Olcay ile birlikte kurduğu Oyun Atölyesi’nde de önemli tiyatro oyunlarında da yer alan Haluk Bilginer, yurt içi ve yurt dışında oynadığı dizi ve filmler sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Zuhal Olcay’la ayrıldıktan sonra Aşkın Nur Yengi ile evlenen Haluk Bilginer, 7 yıl evli kaldığı ünlü sanatçıdan boşandı. Çift, 2018’de yeniden bir araya gelerek, aynı eve taşındı.

HALUK BİLGİNER KİMDİR?

1954’te İzmir’de doğan Haluk Bilginer’in babası Tahsin bey sigortacı, annesi Bedriye hanım ise ev hanımıdır. Çiftin üç çocuğunun 2’incisi olarak dünyaya gelen Haluk Bilginer, İzmir Türk Koleji'nde okuduktan sonra lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girdi.

Cahit Gürkan'ın öğrencisi olan Haluk Bilginer, Demokrat İzmir Gazetesi'nin açtığı liselerarası tiyatro yarışmasında ilk ödülünü kazandı. Jürideki tiyatro müdürü Ragıp Haykır'ın davetiyle İzmir Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak çalışan Haluk Bilginer, Ankara Devlet Konservatuarı’nda tiyatro öğrenimi gördü.

1971’de Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne giren Haluk Bilginer, Devlet Konservatuarı’ndaki eğitimini tamamladıktan sonra Devlet Tiyatrosunda çalıştı. 1977 yılında İngiltere'ye Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde (LAMDA) bünyesinde eğitimini sürdüren Haluk Bilginer, 1980-1993 yıllarında İngiltere'de televizyon dizilerinde ve tiyatrolarda oyuncu olarak yer aldı.

1980 ile 1991 yılları arasında İngiltere'de çeşitli tiyatrolarda rol alan Haluk Bilginer’in oynadığı oyun ve müzikallerden başlıcaları: Kafkas Tebeşir Dairesi, My Fair Lady, Pal Joey, Macbeth, Belami (West End`de Ken Hill`in) Phantom of the Opera. EastEnders dizisinde 250 bölüm hayat verdiği Kıbrıslı Mehmet Osman rolüyle ün kazanan Haluk Bilginer, 1987’de Gecenin Öteki Yüzü adlı Film çekimi için İstanbul'a geldi.

Hayatını bir süre İstanbul-Londra arasında sürdüren Haluk Bilginer, 1990’da Zuhal Olcay ve Ahmet Levendoğlu ile Tiyatro Stüdyosu'nu kurdu. Tiyatro Stüdyosu’nun Kan Kardeşleri (Willy Russell), Aldatma (Harold Pinter), Çöplük (Turgay Nar), Derin Bir Soluk Al (Ben Elton), Balkon (Jean Genet) ve Histeri (Terry Johnson) oyunlarında başrol oynayan Haluk Bilginer, Hollywood'da "Indiana Jones" dizisinde, Türkiye’de ise Yavuz Özkan'ın İki Kadın filminde rol aldı.

1996 yılında Tomris Giritlioğlu'nun 80. Adım filminde, ardından İstanbul Kanatlarımın Altında, Usta Beni Öldürsene, Masumiyet gibi ses getiren, ödüllü filmlerde yer aşan alan Haluk Bilginer, Safiyedir Kızın Adı, Ateşten Günler, Son Söz Sevginin, Borsa, Eyvah Babam, Gülşen Abi, Tatlı Hayat, Eyvah Kızım Büyüdü, Cesur Kuşku, Karanlıkta Koşanlar, Sayın Bakanım, Yine de Aşığım ve Hayat İşte gibi birçok televizyon yapımında rol aldı.

Kendisiyle yapılan bir röportajda, televizyon oyunculuğu ve tiyatro oyunculuğu arasındaki farklara ilişkin bir soruya da yanıt veren Haluk Bilginer, ‘’Oyuncunun er meydanı tiyatro sahnesidir. Tiyatro sahnesinde arada hiçbir aracı olmadan seyirciyle baş başa kaldığı yerde aktör, aktör müdür değil midir anlaşılır. Sinemada televizyonda pek anlaşılmaz ve televizyonda da oyunculuk öğrenilmez. Dizilerde oynarsınız, ama oyuncu olamazsınız.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki sinema kariyerine 1987 yapımı Kara Sevdalı Bulut adlı filmle başlayan Haluk Bilginer, 17.yüzyılda, uçmaya teşebbüs eden ilk kişi olarak dünya tarihine adını yazdıran Hezarfen Ahmet Çelebi'nin yaşam öyküsünün anlatıldığı, İstanbul Kanatlarımın Altında (1995) adlı başarılı filmde Evliya Çelebi’ye hayat verdi.

1997’de çekilen Masumiyet filmindeki performansıyla büyük başarı elde eden Haluk Bilginer, aynı yıl Derviş Zaim'in yönetmenliğini yaptığı, Uğur Polat ve Sanem Çelik gibi isimlerin de oynadığı Çimen ve Filler adındaki filmde rol aldı.

2003’te Ezel Akay'ın yönetmenliğini üstlendiği ve birçok ünlü ismin kadrosunda yer aldığı Neredesin Firuze adlı yapımda oynayan Haluk Bilginer, bu filmde hayat verdiği başarısız müzik yapımcısı Hayri karakteriyle bir kez daha izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Sonrasında 2004’te Hırsız Var, 2005’te Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? ve Kısık Ateşte 15 Dakika adlı sinema filmlerinde oynayan Haluk Bilginer, 1999’da oyuncu eşi Zuhal Olcay'la birlikte kurduğu Oyun Atölyesi’nde Ayrılış (Tom Kempinsky, 2000), Dolu Düşün Boş Konuş (Steven Berkoff, 1999), Cimri (Moliere, 2004), Ermişler ya da Günahkârlar (Anthony Horowıtz, 2002), Jeanne d'Arc'ın Öteki Ölümü ve Atinalı Timon adlı oyunları oynadı.

Haluk Bilginer oyunculuk kariyeri boyunca şu ödüllere layık görüldü:

Afife Tiyatro Ödülleri, En iyi erkek oyuncu, Histeri; Ankara Sanat Kurumu, En iyi çevirmen, Aldatma; 1997 yılında ÇASOD, En İyi Oyuncu, Masumiyet ve 34. Antalya Film Şenliği, En iyi erkek oyuncu, Masumiyet; 1998 yılında Ankara Film Festivali, En iyi erkek oyuncu, Masumiyet; Adana Altın Koza, En iyi erkek oyuncu, Masumiyet ve Nihavent Mucize; Angers (Fransa) Film Festivali, En iyi erkek oyuncu, Masumiyet; 2004 yılında 9. Sadri Alışık Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu, Neredesin Firuze.

HALUK BİLGİNER EVLİ Mİ?

1987’de tanışıp 1992 yılında evlendiği Zuhal Olcay ile 14 Aralık 2004 yılında ayrılan Haluk Bilginer, sonrasında bir süredir beraber olduğu pop şarkıcısı ve dizi oyuncusu Aşkın Nur Yengi ile 6 Haziran 2006 yılında kardeşinin Urla'daki evinin bahçesinde evlendi.

Kızı Nazlı 30 Kasım 2006 tarihinde doğdu. Çift, 2012’de boşandı. Gençliğinde tezgahtarlık, hamallık, garsonluk gibi birçok işte çalışan Haluk Bilginer, aynı zamanda koyu bir Galatasaray taraftarı.

Haluk Bilginer, 2010’da Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazıp yönettiği "New York'ta Beş Minare" adlı sinema filminde Mahsun Kırmızıgül, Mustafa Sandal, Gina Gershon, Robert Patrick, Danny Glover gibi isimlerle birlikte oynadı.

Aşkın Nur Yengi ile usta oyuncu Haluk Bilginer, 2018 yılında yeniden barışarak, aynı eve taşınmıştı.

Haluk Bilginer, 2019'da Şahsiyet dizisindeki rolü ile Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu seçilmişti.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2016 - Ben-Hur ( Simonides) (Sinema Filmi)

2015 - Kırık Kalpler Bankası (Yusuf Yağmur) (Sinema Filmi)

2015 - Komedi Türkiye (Jüri) (Tv Programı)

2014 - Rosewater (Baba Akbar) (Sinema Filmi)

2013 - Zoraki Radikal (Nazmi Kemal) (Sinema Filmi)

2013 - Kış Uykusu (Aydın) (Sinema Filmi)

2013 - 2014 - Kaçak (Ustura Faysal) (TV Dizisi)

2012 - Çanakkale Çocukları (Kasım) (Sinema Filmi)

2012 - Hayatımın Rolü (Müşfik) (TV Dizisi)

2012 - Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu (Evliya Çelebi/Seslendirme) (Sinema Filmi)

2012 - Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Diego Seslendirme) (Sinema Filmi)

2012 - Acayip Hikayeler (Sinan) (TV Dizisi)

2011 - İstanbul'un Altınları (Reşat Altın) (TV Dizisi)

2011 - W.E. (Sinema Filmi)

2010 - Newyork'ta Beş Minare (Hacı Gümüş) (Sinema Filmi)

2010 - Cuma'ya Kalsa (Cuma) (TV Dizisi)

2010 - Ezel 2. Sezon (Kenan Birkan) (TV Dizisi)

2009 - Uluslararası (Ahmet Sunay) (Sinema Filmi)

2009 - Sıkı Dostlar (Hikmet) (TV Dizisi)

2009 - Suluboya (Sinema Filmi)

2009 - Buz Devri 3 : Dinozorların Şaf... (Diego (Seslendirme)) (Sinema Filmi)

2009 - 7 Kocalı Hürmüz (Kuşçu Cebrail) (Sinema Filmi)

2008 - Nerede Kalmıştık (Ateş) (TV Dizisi)

2008 - Güneşin Oğlu (Alper Canan) (Sinema Filmi) -

2008 - Devrim Arabaları (Necip) (Sinema Filmi) -

2008 - Anında Görüntü Show (Kendisi) (TV Dizisi) -

2007 - Sihirli Oyuncakçı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 - Sevgili Dünürüm (Ahmet) (TV Dizisi)

2006 - Polis (Musa Rami) (Sinema Filmi)

2006 - Kısık Ateşte 15 Dakika (Muhtar) (Sinema Filmi)

2006 - Buz Devri 2: Erime Başlıyor (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2005 - Hacivat Karagöz Neden Öldürüld... (Karagöz) (Sinema Filmi)

2004 - Sayın Bakanım (Müsteşar Samim Bayraktar) (TV Dizisi)

2004 - Hırsız Var! (Seçkin Doruk) (Sinema Filmi)

2002 - Hititler (III. Hattuşili) (Sinema Filmi)

2002 - Buz Devri (Diego Seslendirme) (Sinema Filmi)

2001 - Tatlı Hayat (İhsan Yıldırım) (TV Dizisi)

2001 - Karanlıkta Koşanlar (Ali) (TV Dizisi)

2001 - Cesur Kuşku (Cesur) (TV Dizisi)

2001 - Buffalo Soldiers (The Turk) (Sinema Filmi)

2001 - Acemi Askerler (Türk) (Sinema Filmi)

2000 - Filler ve Çimen (Sabit Üzücü) (Sinema Filmi)

2000 - Eyvah Kızım Büyüdü (Sedat) (TV Dizisi)

2000 - Borsa ( ) (TV Dizisi)

1999 - Oyuncak Hikayesi 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1999 - Harem Suare (Abdülhamit) (Sinema Filmi)

1999 - Güle Güle (Kasap) (Sinema Filmi)

1998 - Eyvah Babam (Sedat) (TV Dizisi)

1997 - Nihavend Mucize (Erol Alemdaroğlu) (Sinema Filmi)

1997 - Medeni Haller (Haydar) (TV Dizisi)

1997 - Masumiyet (Bekir) (Sinema Filmi)

1997 - Kördüğüm (TV Dizisi)

1996 - İstanbul Kanatlarımın Altında (Evliya Çelebi) (Sinema Filmi)

1996 - Usta Beni Öldürsene (Aaron) (Sinema Filmi)

1996 - 80. Adım (Savcı) (Sinema Filmi)

1995 - Oyuncak Hikayesi (Tükçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1994 - Gülşen Abi (Abidin Özbidin / Gülşen Abla ) (TV Dizisi)

1993 - Son Söz Sevginin (Tahsin) (TV Dizisi)

1992 - İki Kadın (Metin) (Sinema Filmi)

1992 - The Adventures of Young indiana jones (İsmet Bey) (Sinema Filmi)

1991 - Ölür Ayak (Ömer) (Sinema Filmi)

1991 - Safiyedir Kızın Adı (TV Dizisi)

1991 - Memories of Midnight (Sinema Filmi)

1991 - Laf Lafı Açıyor (Kendisi)

1987 - Lionheart (Tüccar) (Sinema Filmi)

1987 - Kara Sevdalı Bulut (Atilla) (Sinema Filmi)

1987 - Ishtar (Gerilla Lideri) (Sinema Filmi)

1987 - Gecenin Öteki Yüzü (TV Dizisi)

1987 - Ateşten Günler (Ahmet Rıfkı) (TV Dizisi)

1986 - Half Moon Street (1. Arap) (Sinema Filmi)

1985 - Eastenders (Mehmet Osman) (TV Dizisi)

1981 - Bergerac (Ahmed) (TV Dizisi)

ÖDÜLLERİ

2019 - 47’inci Uluslararası Emmy Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (Şahsiyet)

2015 - 47. Siyad Türk Sineması Ödülleri - En iyi Erkek Oyuncu (Kış Uykusu)

2010 - 37.Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (Komedi) (Cuma'ya Kalsa)

2007 - 18.Ankara Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu (Polis)

2006 - 17. Ankara Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu (Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?)

2004 - 9. Sadri Alışık Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (Neredesin Firuze)

1998 - 20.Siyad Türk Sineması Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (Masumiyet)

1998 - 10. Ankara Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu (Masumiyet)

1998 - 10.Angers Festivali - En İyi Erkek Oyuncu (Masumiyet)

1997 - 11.Adana Altın Koza Film Şenliği - En İyi Erkek Oyuncu (Masumiyet)

1997 - 34. Antalya Film Şenliği - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Masumiyet)